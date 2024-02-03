Новая Волга ГАЗ-24-10 – что о ней говорило телевидение СССР? (видео)

Архив советского телевидения: новая Волга ГАЗ-24-10 сходит с конвейера

В Сеть выложили архивное видео, снятое на советском телевидении в середине 1980-х. Информационный сюжет Александра Цирульникова «Волга новой модели» был показал в программе «Время» 26 января 1986 года и рассказывал о ГАЗ-24-10.

Модель тогда готовилась к серийному выпуску и проходила цикл испытаний. Известно, что комментарий в кадре дает водитель-испытатель В. Михалев. Конечно, немного забавно сейчас слушать о возросшей динамике, экономичности и надежности новой Волги. Сравнивают ее в сюжете, разумеется, с «родительским» ГАЗ-24.

«Она во многом напоминает своих "старших сестер". Внешне похожа на машину 24-й модели, только здесь иная облицовка впереди, иначе выглядят дверные ручки. А салон почти точно такой же, как у Волги ГАЗ-31-02. Посмотрите, мягкие кресла с подголовниками, элегантная передняя панель, удобное рулевое колесо. Под рукой – все рычаги управления. Изящно выполнены различные детали – вроде мелочи, но они создают комфорт и уют в машине», – говорит закадровый голос.

Меж тем, известно, что пластиковую облицовку передка на ГАЗ-24-10 освоили не сразу, и некоторое время с конвейера сходила «переходная модель» – уже с новыми дверными ручками, но «двадцать четвертым» хромированным грилем. Впрочем, несмотря на всю наивность этого сюжета, в одном он прав: эта Волга надолго и вполне успешно «прописалась» в такси, скорой помощи, автопарках, частных гаражах и... нашей памяти.

Сюжет Александра Цирульникова об испытаниях новой модели автомобиля Волга ГАЗ-24-10. Комментирует водитель-испытатель В. Михалев.

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Источник: Советские фильмы, спектакли и телепередачи