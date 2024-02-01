#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияДТПIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Неубиваемый» японский внедорожник привезут под заказ
1 февраля
«Неубиваемый» японский внедорожник привезут под заказ
На рынке РФ появились «вечные» Toyota Land...
Найдена самая дорогая в мире автомобильная дверь
1 февраля
Найдена самая дорогая в мире автомобильная дверь
Эта задняя дверь Mazda может быть продана за 18...
Таким топливом можно угробить мотор — эксперт объясняет
1 февраля
Таким топливом можно угробить мотор — эксперт объясняет
Эксперт объяснил, чем чревата для двигателя...

Обновленный китайский кроссовер можно купить в России дешевле 3 млн рублей

В Haval раскрыли цены для России на рестайлинговый кроссовер Jolion

Китайский автомобильный бренд Haval представил для России обновленную версию кроссовера Jolion, цена которого стартует от 2 млн до 2,8 млн рублей в зависимости от комплектации. На официальном сайте бренда 1 февраля опубликован прайс-лист.

Что касается внешних изменений, то от дорестайлинговой версии новинка отличается дизайном бамперов и решетки радиатора, а также черными пластиковыми элементами на кузове и спойлером.

Haval Jolion
Haval Jolion
ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Почему масло зимой стареет быстрее – 5 основных причин

Если говорить о силовой установке, то она не изменилась, кроссовер оснащен двигателями объемом 1,5 л мощностью 143 л.с. (передний привод), а также 150 л.с. (полный привод). В базе – механика, а в топовых комплектациях – семиступенчатый робот.

В списке оснащения самой дорогой версии Haval Jolion заявлены: панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, камера кругового обзора, система автоматической парковки, проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль, 12-дюймовый дисплей мультимедиа и прочие опции.

Haval Jolion стал самым популярным кроссовером 2023 года на российском авторынке, его продажи выросли в 3,2 раза и составили 55,6 тысячи экземпляров, согласно данным аналитического агентства «Автостат».

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: iz.ru

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos | Haval
01.02.2024
Фото:Depositphotos | Haval
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Haval Jolion

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв