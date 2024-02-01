Обновленный китайский кроссовер можно купить в России дешевле 3 млн рублей

В Haval раскрыли цены для России на рестайлинговый кроссовер Jolion

Китайский автомобильный бренд Haval представил для России обновленную версию кроссовера Jolion, цена которого стартует от 2 млн до 2,8 млн рублей в зависимости от комплектации. На официальном сайте бренда 1 февраля опубликован прайс-лист.

Что касается внешних изменений, то от дорестайлинговой версии новинка отличается дизайном бамперов и решетки радиатора, а также черными пластиковыми элементами на кузове и спойлером.

Haval Jolion

Если говорить о силовой установке, то она не изменилась, кроссовер оснащен двигателями объемом 1,5 л мощностью 143 л.с. (передний привод), а также 150 л.с. (полный привод). В базе – механика, а в топовых комплектациях – семиступенчатый робот.

В списке оснащения самой дорогой версии Haval Jolion заявлены: панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, камера кругового обзора, система автоматической парковки, проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль, 12-дюймовый дисплей мультимедиа и прочие опции.

Haval Jolion стал самым популярным кроссовером 2023 года на российском авторынке, его продажи выросли в 3,2 раза и составили 55,6 тысячи экземпляров, согласно данным аналитического агентства «Автостат».

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Источник: iz.ru