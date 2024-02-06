Наш ЗИЛ-130 – в чем он был круче иностранных аналогов?

Эксперт «За рулем» Канунников: ЗИЛ-130 был куда прочнее американских грузовиков

Обозреватель «За рулем» Сергей Канунников провел ретротест легендарного советского грузовика ЗИЛ-130 и подробно рассказал об этой машине читателям. Помимо чисто ездовых моментов эксперт затронул и историю создания машины, одной из самых массовых в СССР. В частности, Канунников обратил внимание на интересные детали, имевшие место при проектировании кабины ЗИЛ-130 и его рамы.

Мнение эксперта

Сергей Канунников, обозреватель «За рулем»:

— Создавая кабину, пристально изучали американские аналоги, которые тогда воспринимали эталоном. На заводе в Москве были и новые International, и Ford, и Dodge. И именно Dodge поминали создатели ЗИЛ-130 в связи с конструкцией панорамного ветрового стекла советской кабины.

Но в целом кабина 130-го – оригинальная. А рама куда мощнее, чем у американских аналогов тех лет. Создатели ЗИЛ-130 прекрасно понимали: в реальной жизни машины будут грузить, не заглядывая в паспортные данные. Сколько влезет, столько и загрузят.

Сначала для серийного грузовика официально указывали грузоподъемность 5500 кг. Вскоре ее понизили до 5000 кг, но пообещали увеличенный ресурс машины до капремонта. А под конец карьеры ЗИЛ-130 мог везти уже 6000 кг.

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