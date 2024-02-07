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Стойкий кузов, надежный движок, крепкая подвеска – иномарка по цене Калины

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать хороший Ford Focus 3 за 700 т.р.

Можно ли сегодня купить достойную иномарку по цене Калины? Вопрос не так прост, как кажется: с одной стороны, самые свежие Калины выпущены в уже далеком 2018 году, но с другой – стоят от 700 тысяч рублей... Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев составил список возможных вариантов, сконцентрировавшись на модификациях в кузове хэтчбек.

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И, в частности, эксперт рассказал о правильном подходе к выбору подержанного Ford Focus третьего поколения. За обозначенную цену вы можете рассчитывать на дорестайлинговый хэтч 2011–2013 годов с пробегом 100–200 тысяч км.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— Недостаток – нет гидроавтомата. Роботизированные коробки PowerShift того периода крайне неудачны, больше половины предложений за эти деньги – именно с ними. Если интересует именно автоматическая трансмиссия, лучше искать другую модель. А среди Фокусов нужно брать простейшие версии с МКП, хотя и в ней слишком рано подводят дифференциал и подшипники валов.

У двухлитрового агрегата (150 л. с.) прямой впрыск и капризная топливная система, дружит он только с роботом. Оптимальный по балансу ресурса и надежности – атмосферник 1.6 (85, 105 или 125 л. с.). Мелкие неурядицы присущи и ему – например, текущие сальники и прокладка клапанной крышки, но простая конструкция обеспечивает огромный ресурс. Самый маломощный – он же и самый долгоиграющий, а 125‑сильный быстрее всех разрушает слабые звенья коробки IB5.

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«Третий» Focus поражает компоновкой – при солидных размерах на удивление тесный салон, у хэтчбека багажник всего 277 л. Клиренс заурядный – 150 мм. Подвеска очень крепкая (кроме опорных подшипников). Кузов хорошо сопротивляется коррозии. Оснащение щедрое, особых нареканий к работе электроники нет.

Ford Focus III
Ford Focus III

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Ford, Avito
Количество просмотров 1
07.02.2024
Фото:Ford, Avito
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Отзывы о Ford Focus (3)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Ford Focus  2007
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Надежный автомобиль. Прекрасная управляемость, вместительный салон, большой багажник.

Недостатки:

Все хромированные элементы облезают очень быстро.

Комментарий:

Был владельцем Фокуса (1,8, МКПП) более 11 лет. Отличный автомобиль! Накатал на нем 140 тыс.км. Авто был в максимальной комлпектации Ghia. Все качественно и солидно. На корейцах такого нет даже сейчас. Прекрасная управляемость. Движок, конечно, по нынешним временами, очень прожорлив - 9,5 литров по городу. И это я довольно спокойно езжу.

+19