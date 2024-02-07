Стойкий кузов, надежный движок, крепкая подвеска – иномарка по цене Калины
Можно ли сегодня купить достойную иномарку по цене Калины? Вопрос не так прост, как кажется: с одной стороны, самые свежие Калины выпущены в уже далеком 2018 году, но с другой – стоят от 700 тысяч рублей... Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев составил список возможных вариантов, сконцентрировавшись на модификациях в кузове хэтчбек.
И, в частности, эксперт рассказал о правильном подходе к выбору подержанного Ford Focus третьего поколения. За обозначенную цену вы можете рассчитывать на дорестайлинговый хэтч 2011–2013 годов с пробегом 100–200 тысяч км.
Мнение специалиста
Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:
— Недостаток – нет гидроавтомата. Роботизированные коробки PowerShift того периода крайне неудачны, больше половины предложений за эти деньги – именно с ними. Если интересует именно автоматическая трансмиссия, лучше искать другую модель. А среди Фокусов нужно брать простейшие версии с МКП, хотя и в ней слишком рано подводят дифференциал и подшипники валов.
У двухлитрового агрегата (150 л. с.) прямой впрыск и капризная топливная система, дружит он только с роботом. Оптимальный по балансу ресурса и надежности – атмосферник 1.6 (85, 105 или 125 л. с.). Мелкие неурядицы присущи и ему – например, текущие сальники и прокладка клапанной крышки, но простая конструкция обеспечивает огромный ресурс. Самый маломощный – он же и самый долгоиграющий, а 125‑сильный быстрее всех разрушает слабые звенья коробки IB5.
«Третий» Focus поражает компоновкой – при солидных размерах на удивление тесный салон, у хэтчбека багажник всего 277 л. Клиренс заурядный – 150 мм. Подвеска очень крепкая (кроме опорных подшипников). Кузов хорошо сопротивляется коррозии. Оснащение щедрое, особых нареканий к работе электроники нет.
А какие еще крепкие иностранные хэтчбеки с пробегом сейчас доступны за 700 тысяч рублей? Изучите полный список!
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Отзывы о Ford Focus (3)
Надежный автомобиль. Прекрасная управляемость, вместительный салон, большой багажник.
Все хромированные элементы облезают очень быстро.
Был владельцем Фокуса (1,8, МКПП) более 11 лет. Отличный автомобиль! Накатал на нем 140 тыс.км. Авто был в максимальной комлпектации Ghia. Все качественно и солидно. На корейцах такого нет даже сейчас. Прекрасная управляемость. Движок, конечно, по нынешним временами, очень прожорлив - 9,5 литров по городу. И это я довольно спокойно езжу.