Вазовскую «классику» задумали перевыпустить в новом стиле
Нижеизложенная информация буквально во всем отчетливо напоминает первоапрельскую шутку, но плохая новость в том, что до апреля еще далеко, а хорошая – в том, что известие, по всей видимости, является чистой правдой.
Российский предприниматель Иван Иванович Сухарь запатентовал своего рода новое поколение вазовской «классики» – в базе Роспатента последовательно появились изображения транспортных средств, напоминающих ВАЗ-2104 и ВАЗ-2105, вступивших в некую связь с Tesla Cybertruck.
Сходство с мастодонтами отечественного авторынка чисто визуальное – в охранных документах к продукции АВТОВАЗа нет ни малейших отсылок. Зато есть вполне четкое указание на силовую установку – как бы подчеркивая родство с Сайбертраком, транспортные средства запатентованы как электромобили.
Однако никаких иных подробностей о проекте пока нет. «За рулем» внимательно следит за развитием этой искрометной истории.
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Источник: Автопоток
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