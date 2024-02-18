Вазовскую «классику» задумали перевыпустить в новом стиле

Российский предприниматель запатентовал ВАЗ-2104 и ВАЗ-2105 в духе Cybertruck

Нижеизложенная информация буквально во всем отчетливо напоминает первоапрельскую шутку, но плохая новость в том, что до апреля еще далеко, а хорошая – в том, что известие, по всей видимости, является чистой правдой.

Российский предприниматель Иван Иванович Сухарь запатентовал своего рода новое поколение вазовской «классики» – в базе Роспатента последовательно появились изображения транспортных средств, напоминающих ВАЗ-2104 и ВАЗ-2105, вступивших в некую связь с Tesla Cybertruck.

ВАЗ-2105/2104 в стиле Tesla Cybertruck

Сходство с мастодонтами отечественного авторынка чисто визуальное – в охранных документах к продукции АВТОВАЗа нет ни малейших отсылок. Зато есть вполне четкое указание на силовую установку – как бы подчеркивая родство с Сайбертраком, транспортные средства запатентованы как электромобили.

Однако никаких иных подробностей о проекте пока нет. «За рулем» внимательно следит за развитием этой искрометной истории.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Автопоток