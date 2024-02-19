Названы лучшие кроссоверы по остаточной стоимости — эти модели популярны у россиян
Кроссоверы Geely Coolray и Geely Atlas по результатам 10-й ежегодной премии Residual value 2024 аналитического агентства «Автостат» вошли в топ-3 и удостоились наград за высокую остаточную стоимость. Об этом сообщили в пресс-службе бренда.
В сегменте SUV-B Geely Coolray стал абсолютным лидером. Этот автомобиль ориентирован, прежде всего, на молодежную аудиторию. Его индекс остаточной стоимости равен 146,1%. А функциональный семейный кроссовер Geely Atlas с показателем 126% удостоился почетного третьего места в сегменте SUV-C.
«Высокие результаты Residual value 2024 характеризуют модели Geely как надежные автомобили, которые сохраняют свою ликвидность на протяжении нескольких лет», — подчеркнули в пресс-службе.
Отмечается, что аналитики в своем исследовании сделали анализ цен на новые автомобили в 2020 году, с учетом показателей моделей в общем объеме продаж на рынке, а также цены их перепродажи в 2023 году. При составлении рейтинга моделей возрастом три года были использованы данные по 248 моделям и 603 модификациям, официально продаваемым на рынке России.
У нас в стране модельная линейка бренда Geely представлена седаном Emgrand, универсальным семейным кроссовером Atlas Pro, городским кроссовером Coolray, спортивным купе-кроссовером Tugella. Кроме того, россиянам доступны высокотехнологичный и брутальный кроссовер Atlas нового поколения, флагманский кроссовер Monjaro из сегмента SUV-D, а также новинка – семиместный просторный кроссовер Geely Okavango.
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Источник: пресс-служба Geely
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