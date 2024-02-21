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Топливо может замерзнуть? Запросто! Рассказываем, что делать

Эксперт «За рулем» объяснил, как сильный мороз влияет на топливо в баке

Зима, мороз, двигатель опять отказался заводиться – знакомо? Эксперт «За рулем» Алексей Ревин рассказал обо всех причинах плохого самочувствия автомобиля после сильного мороза. Если вы уже проверили АКБ, стартер и свечи, самое время обратить внимание на... топливо! Ведь оно могло попросту замерзнуть – и перестать поступать в цилиндры.

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Мнение специалиста

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

— Чаще всего проблема возникает у владельцев автомобилей с дизелями. Топливо с недостаточно низкой температурой фильтруемости на морозе густеет и просто не доходит до камеры сгорания. Как избежать такой неприятности? Заправляться на проверенных заправках, а в сильные морозы заливать в бак депрессорные присадки (антигели).

Из-за проблем с топливом иногда не заводится и бензиновый двигатель. Это может случиться, если попавшая в бензин вода замерзнет где-то на пути от бака до топливной рампы. В этом случае машину нужно отбуксировать в теплое помещение. А когда она отогреется и заведется, обязательно залить в бак осушитель топлива, чтобы удалить из бензина всю воду.

В связи с описанным явлением эксперт вспоминает случай, когда у нового кроссовера лопнул на морозе бензобак, и все топливо ушло в снег... Обо всех причинах плохой работы мотора в холода – в новом материале «За рулем»!

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:АГН «Москва» и «За рулем»
Количество просмотров 1
21.02.2024
Фото:АГН «Москва» и «За рулем»
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