Дизель и новая коробка на УАЗе – известны сроки и модель!

ЗМЗ начал сборку дизеля и новой МКП, которые будут устанавливать на модели УАЗ

Расположенный в Нижегородской области Заволжский моторный завод (ЗМЗ) начал сборку 6-ступенчатой МКП китайского бренда JAC. Сейчас узел собирается из импортных компонентов, но в будущем планируется обширная программа локализации, в том числе предусматривающая литье и обработку картера.

Непосредственно за выпуск новых коробок отвечает предприятие «Соллерс Производство Трансмиссий». По принятому плану, в 2024 году предполагается сделать около 7 тысяч единиц новой МКП, а затем постепенно довести объем до 50 тысяч в год.

Первыми новые коробки получат грузовики Соллерс – «За рулем» уже испытывал такой Соллерс Арго, он же JAC N25/N35. Но затем коробка в составе силового агрегата с «родным» 2-литровым дизелем перекочует и на внедорожники УАЗ.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

— До конца 2024 года эти коробки начнут ставить на автомобили УАЗ. Причем коробки пойдут в паре с 2-литровым дизелем, который нам знаком по легким коммерческим автомобилям Sollers Argo и пикапу Sollers ST6. Этот дизель локализуют в Елабуге: 2 литра, 16 клапанов, чугунный негильзованный блок, цепной привод ГРМ, 136 л.с., 300 Нм.

По моим сведениям, первым автомобилем с новым для ульяновских машин силовым агрегатом (дизель 2.0 + 6-ступенчатая коробка) станет полуторка УАЗ Профи. Затем этот силовой агрегат появится и на других моделях УАЗ. Интересно, что получится по цене...

Ранее сообщалось, что дизель в паре с новой механикой будут устанавливать и на флагманскую модель Патриот. Под появление нового силового агрегата УАЗ планирует внешнее освежение своих моделей. Ориентировочный срок презентации – май 2024 года...

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Источник: Максим Кадаков