Дизель и новая коробка на УАЗе – известны сроки и модель!
Расположенный в Нижегородской области Заволжский моторный завод (ЗМЗ) начал сборку 6-ступенчатой МКП китайского бренда JAC. Сейчас узел собирается из импортных компонентов, но в будущем планируется обширная программа локализации, в том числе предусматривающая литье и обработку картера.
Непосредственно за выпуск новых коробок отвечает предприятие «Соллерс Производство Трансмиссий». По принятому плану, в 2024 году предполагается сделать около 7 тысяч единиц новой МКП, а затем постепенно довести объем до 50 тысяч в год.
Первыми новые коробки получат грузовики Соллерс – «За рулем» уже испытывал такой Соллерс Арго, он же JAC N25/N35. Но затем коробка в составе силового агрегата с «родным» 2-литровым дизелем перекочует и на внедорожники УАЗ.
Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:
— До конца 2024 года эти коробки начнут ставить на автомобили УАЗ. Причем коробки пойдут в паре с 2-литровым дизелем, который нам знаком по легким коммерческим автомобилям Sollers Argo и пикапу Sollers ST6. Этот дизель локализуют в Елабуге: 2 литра, 16 клапанов, чугунный негильзованный блок, цепной привод ГРМ, 136 л.с., 300 Нм.
По моим сведениям, первым автомобилем с новым для ульяновских машин силовым агрегатом (дизель 2.0 + 6-ступенчатая коробка) станет полуторка УАЗ Профи. Затем этот силовой агрегат появится и на других моделях УАЗ. Интересно, что получится по цене...
Ранее сообщалось, что дизель в паре с новой механикой будут устанавливать и на флагманскую модель Патриот. Под появление нового силового агрегата УАЗ планирует внешнее освежение своих моделей. Ориентировочный срок презентации – май 2024 года...
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Источник: Максим Кадаков
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Отзывы о УАЗ Профи (636)
Работаю на Профи третий год. 150 лс, 2.7 л, Комфорт. Кабина тесновата конечно, если я+плюс два грузчика, то прям впритык. Пассажирский диван жесткий. Зато много удобств для водителя, полочки всякие, хороший кондей, приличная мультимедиа. Как будто и не в грузовике вовсе. Поначалу руль в руки бил пока я не прикрутил к тяге демпфер и раздатка гудела пока не набил ваты под чехол ее ручки. Хорошо бы это на заводе делали. А так вроде ничего. Управляемость на уровне любого другого грузовика. Едет уверенно, ощущается подвеска серьезного внедорожника, причем ход очень мягкий как под грузом, так и пустым. Была затырка с заводом двигателя - оказалось нужно было просто подтянуть клеммы аккумулятора.