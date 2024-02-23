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BMW устанавливает в свои электрокары водородные элементы Toyota
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BMW устанавливает в свои электрокары водородные элементы Toyota

BMW запустила тест испытательного парка машин на водородных элементах в ЮАР

BMW в сотрудничестве с Anglo Platinum и Sasol развернула тестовый парк автомобилей iX5 Hydrogen на водородных топливных элементах в Южной Африке. Основой для этой модели послужил популярный внедорожник X5.

iX5 Hydrogen представляет собой электромобиль, однако вместо литий-ионных батарей использует технологию топливных элементов, в качестве топлива применяется водород. Такая система обеспечивает быструю заправку в течение всего 4 минут, а запас хода достигает 504 км.

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Сколько протянет автомобиль (и как отдалить его старость): разбираем по пунктам

Важной особенностью водородных топливных элементов является то, что в процессе реакции вырабатываются только электричество, тепло и водяной пар. Следовательно, такие автомобили не производят вредных выбросов.

BMW обратилась к Toyota за топливным элементом для iX5 Hydrogen, признавая важность сотрудничества в достижении мобильности с нулевым уровнем выбросов. Глава правления BMW Germany Оливер Зипсе подчеркнул, что ни одна технология по отдельности не способна обеспечить климатически нейтральную мобильность в глобальном масштабе.

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Источник: ITHome

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash | BMW
23.02.2024
Фото:Unsplash | BMW
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