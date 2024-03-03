Ждут ли россияне Весту с вариатором? Вот что показал опрос!

«За рулем»: 150 т.р. за вариатор и мотор 1.8 на Весте готовы доплатить 7% россиян

В конце февраля АВТОВАЗ объявил о начале производства автомобилей Lada Vesta с силовым агрегатом, состоящим из модернизированного мотора 1.8 EVO и вариатора китайской компании WLY. Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков предположил, что в сравнении с топовыми комплектациями Весты 1.6 (106 л.с) новая, более мощная и «двухпедальная» топ-версия обойдется покупателю на 150-200 тысяч дороже.

Мы спросили у подписчиков «За рулем» в Viber, рассматривают ли они такую машину к покупке. Оказалось, что около 4% респондентов готовы доплатить за движок 1.8 в паре с вариатором не более 100 тысяч рублей. А еще 7% согласны с Кадаковым и утверждают, что такая комплектация никак не может быть дешевле 150-200 тысяч.

Почти четверть респондентов хочет дождаться реальных отзывов о вариаторе WLY

Еще 18% наших подписчиков жестко против вариатора как такового и совершенно не готовы приобретать Весту с такой коробкой. Другая, еще более массовая группа (23%) демонстрирует взвешенный подход и собирается дождаться подробных тестов и отзывов о «вариаторной» Весте.

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Ну а почти половина (48%) ответивших – это те, кто Весту в любом ее исполнении к покупке не рассматривает в принципе... Вероятно, представленный здесь текущий расклад может поменяться после того, как АВТОВАЗ объявит реальные цены на такие машины – скоро они должны оказаться у дилеров.