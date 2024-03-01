Стало известно, когда на рынок выйдет кроссовер D-класса Москвич 8
Отечественный автопроизводитель «Москвич» по итогам февраля 2024 года реализовал более 1050 автомобилей, порядка 100 из этого количества пришлось на лифтбек Москвич 6. Такую статистику аналитическому агентству «Автостат» предоставили в пресс-службе российского предприятия.
Отмечается, что всего в течение первых двух месяцев 2024 года в России было продано свыше 1740 автомобилей «Москвич», в том числе более 150 лифтбеков «Москвич 6».
|
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.
На текущий момент стоимость компактного кроссовера Москвич 3 составляет от 2,22 млн рублей. Что касается цены электрического кроссовера Москвич 3e, то он продается за 3,95 млн рублей. Также с октября прошлого года у официальных дилеров появился в продаже новый лифтбек Москвич 6 стоимостью от 2,626 млн рублей.
В планах завода — начать в первой половине 2024 года серийное производство и реализацию среднеразмерного кроссовера Москвич 5, а уже ближе к концу текущего года планируется выход на российский рынок флагманского кроссовера D-класса Москвич 8.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: autostat.ru