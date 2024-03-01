Стало известно, когда на рынок выйдет кроссовер D-класса Москвич 8

Автостат: более 1000 автомобилей «Москвич» продано в России в феврале 2024 года

Отечественный автопроизводитель «Москвич» по итогам февраля 2024 года реализовал более 1050 автомобилей, порядка 100 из этого количества пришлось на лифтбек Москвич 6. Такую статистику аналитическому агентству «Автостат» предоставили в пресс-службе российского предприятия.

Отмечается, что всего в течение первых двух месяцев 2024 года в России было продано свыше 1740 автомобилей «Москвич», в том числе более 150 лифтбеков «Москвич 6».

Москвич 8

На текущий момент стоимость компактного кроссовера Москвич 3 составляет от 2,22 млн рублей. Что касается цены электрического кроссовера Москвич 3e, то он продается за 3,95 млн рублей. Также с октября прошлого года у официальных дилеров появился в продаже новый лифтбек Москвич 6 стоимостью от 2,626 млн рублей.

В планах завода — начать в первой половине 2024 года серийное производство и реализацию среднеразмерного кроссовера Москвич 5, а уже ближе к концу текущего года планируется выход на российский рынок флагманского кроссовера D-класса Москвич 8.

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Источник: autostat.ru