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Вернувшиеся в РФ корейские кроссоверы «сметают» из автосалонов

Один московский дилер за неделю продал 15 кроссоверов Solaris HC

На прошлой неделе в столичных автосалонах начали появляться автомобили Solaris HC – такое название получили кроссоверы, ранее известные в России как Hyundai Creta и собирающиеся на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. Теперь есть подробности относительно того, как продаются эти машины.

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Источник пишет, что за минувшую неделю менеджеры одного крупного московского дилера передали клиентам 15 автомобилей Solaris HC в разных комплектациях. Один из опрошенных сотрудников центра пояснил, что «вымели все и сразу», несмотря на цену в 3,6 млн.

Уточняется, что сейчас дилерам, в основном, доставляются переднеприводные Solaris HC с двигателем 2.0 в комплектации Family по рекомендованной розничной цене (РРЦ) 3 691 000 рублей. Последней машиной из проданной партии был кроссовер в оригинальной комплектации N Line. Заметим, ранее сообщалось, что прайс на кроссоверы будет лежать в диапазоне от 2,9 до 3,2 млн рублей.

Solaris HC, он же Hyundai Creta
Solaris HC, он же Hyundai Creta

По факту, со слов того же менеджера, машины продают «близко к РРЦ», а при оформлении кредита обещают даже небольшой дисконт. Также сообщается, что можно поторговаться и «скинуть» около 100 тысяч рублей. До конца марта этому неназванному дилеру должны отгрузить 76 автомобилей нового бренда Solaris, но лишь 20% из них будут Solaris HC, то есть прежняя Крета.

Источник: Автопоток

19 марта
Крета вернулась в РФ по цене 3,6 тысяч рублей. Надо брать?

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
19.03.2024
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