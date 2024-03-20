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Появились первые фото «экстремального» внедорожника Haval Dargo Hi4

В Китае представят версию гибридного внедорожника Dargo Hi4 25 марта

В Китае 25 марта будет представлена новая, более мощная версия внедорожника Haval Dargo, отмеченная приставкой Hi4. В преддверии презентации компания Haval распространила снимки новинки.

Уточняется, что у внедорожника изначально была бензоэлектрическая версия, но с передним приводом. Теперь же публике представят полноприводный и более мощный гибридный вариант Hi4, рассчитанный на серьезное бездорожье.

Haval Dargo Hi4
Haval Dargo Hi4
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Машина получит трехмоторную гибридную установку на базе 1,5-литрового бензинового двигателя. Вкупе с двумя электродвигателями он будет развивать мощность 378 л.с. Расход топлива составит 1,83 л на 100 км пути в смешанном цикле.

Новинку оснастят семью программами движения, включая «грязь» и «песок».

Haval Dargo Hi4
Haval Dargo Hi4

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Источник: carnewschina.com

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Autohome
20.03.2024
Фото:Autohome
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