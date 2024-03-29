#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуIQ-тестС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Розыгрыш призов 29.03.24 от «За рулем» — публикуем имена победителей
29 марта
Розыгрыш призов 29.03.24 от «За рулем» — публикуем имена победителей
Подведены итоги очередного ежемесячного...
Сделано в России: бывший завод Nissan взял ориентир на максимальную локализацию
29 марта
Сделано в России: бывший завод Nissan взял ориентир на максимальную локализацию
Смольный: «Автозавод Санкт-Петербург» выпустит...
Omoda S5
29 марта
Новые седаны Omoda S5 уже у дилеров – разбираемся с ценами!
Эксперт «За рулем» рассказал, сколько стоят...

Новые седаны Omoda S5 уже у дилеров – разбираемся с ценами!

Эксперт «За рулем» рассказал, сколько стоят версии Omoda S5 с разными моторами

Цены на новый седан Omoda S5 стартуют с отметки 2 249 900 рублей – столько стоит машина в базовой комплектации Life. По нынешним временам такой прайс выглядит довольно привлекательным – тем более что оснащена машина неплохо.

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов подробно рассказал о том, какие комплектации предлагают дилеры и какие двигатели стоят в разных версиях S5. А редакция «За рулем» добавляет, что сейчас такой автомобиль можно получить совершенно бесплатно – если принять участие в конкурсе.

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

— Ну и еще одно преимущество Омоды S5 – это вменяемая по сегодняшним меркам цена. Базовый автомобиль с неплохим оснащением и 1,5-литровым атмосферным двигателем стоит 2 249 900 рублей. Более продвинутая версия Tech со 147-сильным турбомотором – на 100 тысяч дороже.

Топовая версия Ultra с тем же двигателем обойдется в 2 549 900 рублей. Версия GT с турбомотором 1.6 и роботом – от 2 759 900 до 2 859 900 рублей.

Omoda S5

Напоминаем всем читателям «За рулем», что новый красный седан Omoda S5 в комплектации Life издание разыгрывает в конкурсе, где может принять участие любой желающий.

Как выиграть Omoda S5?

Бесплатно стать обладателем седана Omoda S5 очень просто!

До 2 апреля посетите любой официальный дилерский центр Omoda в своем городе и пройдите тест-драйв седана Omoda S5. Свои впечатления и эмоции опишите в материале, снимите фото и видео. Затем опубликуйте пост в личном аккаунте VK с хештегом #ЗаРулемOmodaS5. Не забудьте открыть доступ к профилю!

До 26 апреля соберите максимальное количество лайков под своим тест-драйвом. По правилам, десять самых популярных постов с наибольшим количеством «лайков» выйдут в полуфинал и будут опубликованы на сайте акции. Авторы постов, набравших больше всего лайков, поборются за главный приз – седан Omoda S5.

C 26 по 30 апреля 2024 года жюри медиахолдинга «За рулем», в которое входят главный редактор журнала «За рулем» и ведущие журналисты, определит трех лучших тест-пилотов. Победитель получит автомобиль Omoda S5. Занявшим второе и третье места достанутся кубки и ценные призы. А еще их захватывающие тест-драйвы опубликуют в журнале «За рулем».

Желаем удачи!

Реклама / АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС», ИНН 7743578549 / erid 4CQwVszH9pWwoPqYz1P

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:За Рулем«За рулем»
29.03.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Omoda S5

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв