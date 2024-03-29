Новые седаны Omoda S5 уже у дилеров – разбираемся с ценами!
Цены на новый седан Omoda S5 стартуют с отметки 2 249 900 рублей – столько стоит машина в базовой комплектации Life. По нынешним временам такой прайс выглядит довольно привлекательным – тем более что оснащена машина неплохо.
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ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.
Эксперт «За рулем» Александр Виноградов подробно рассказал о том, какие комплектации предлагают дилеры и какие двигатели стоят в разных версиях S5. А редакция «За рулем» добавляет, что сейчас такой автомобиль можно получить совершенно бесплатно – если принять участие в конкурсе.
Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:
— Ну и еще одно преимущество Омоды S5 – это вменяемая по сегодняшним меркам цена. Базовый автомобиль с неплохим оснащением и 1,5-литровым атмосферным двигателем стоит 2 249 900 рублей. Более продвинутая версия Tech со 147-сильным турбомотором – на 100 тысяч дороже.
Топовая версия Ultra с тем же двигателем обойдется в 2 549 900 рублей. Версия GT с турбомотором 1.6 и роботом – от 2 759 900 до 2 859 900 рублей.
Напоминаем всем читателям «За рулем», что новый красный седан Omoda S5 в комплектации Life издание разыгрывает в конкурсе, где может принять участие любой желающий.
Как выиграть Omoda S5?
Бесплатно стать обладателем седана Omoda S5 очень просто!
До 2 апреля посетите любой официальный дилерский центр Omoda в своем городе и пройдите тест-драйв седана Omoda S5. Свои впечатления и эмоции опишите в материале, снимите фото и видео. Затем опубликуйте пост в личном аккаунте VK с хештегом #ЗаРулемOmodaS5. Не забудьте открыть доступ к профилю!
До 26 апреля соберите максимальное количество лайков под своим тест-драйвом. По правилам, десять самых популярных постов с наибольшим количеством «лайков» выйдут в полуфинал и будут опубликованы на сайте акции. Авторы постов, набравших больше всего лайков, поборются за главный приз – седан Omoda S5.
C 26 по 30 апреля 2024 года жюри медиахолдинга «За рулем», в которое входят главный редактор журнала «За рулем» и ведущие журналисты, определит трех лучших тест-пилотов. Победитель получит автомобиль Omoda S5. Занявшим второе и третье места достанутся кубки и ценные призы. А еще их захватывающие тест-драйвы опубликуют в журнале «За рулем».
Желаем удачи!
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