Новые седаны Omoda S5 уже у дилеров – разбираемся с ценами!

Эксперт «За рулем» рассказал, сколько стоят версии Omoda S5 с разными моторами

Цены на новый седан Omoda S5 стартуют с отметки 2 249 900 рублей – столько стоит машина в базовой комплектации Life. По нынешним временам такой прайс выглядит довольно привлекательным – тем более что оснащена машина неплохо.

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов подробно рассказал о том, какие комплектации предлагают дилеры и какие двигатели стоят в разных версиях S5. А редакция «За рулем» добавляет, что сейчас такой автомобиль можно получить совершенно бесплатно – если принять участие в конкурсе.

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

— Ну и еще одно преимущество Омоды S5 – это вменяемая по сегодняшним меркам цена. Базовый автомобиль с неплохим оснащением и 1,5-литровым атмосферным двигателем стоит 2 249 900 рублей. Более продвинутая версия Tech со 147-сильным турбомотором – на 100 тысяч дороже.

Топовая версия Ultra с тем же двигателем обойдется в 2 549 900 рублей. Версия GT с турбомотором 1.6 и роботом – от 2 759 900 до 2 859 900 рублей.

Omoda S5

Напоминаем всем читателям «За рулем», что новый красный седан Omoda S5 в комплектации Life издание разыгрывает в конкурсе, где может принять участие любой желающий.

Как выиграть Omoda S5?

Бесплатно стать обладателем седана Omoda S5 очень просто!

До 2 апреля посетите любой официальный дилерский центр Omoda в своем городе и пройдите тест-драйв седана Omoda S5. Свои впечатления и эмоции опишите в материале, снимите фото и видео. Затем опубликуйте пост в личном аккаунте VK с хештегом #ЗаРулемOmodaS5. Не забудьте открыть доступ к профилю!

До 26 апреля соберите максимальное количество лайков под своим тест-драйвом. По правилам, десять самых популярных постов с наибольшим количеством «лайков» выйдут в полуфинал и будут опубликованы на сайте акции. Авторы постов, набравших больше всего лайков, поборются за главный приз – седан Omoda S5.

C 26 по 30 апреля 2024 года жюри медиахолдинга «За рулем», в которое входят главный редактор журнала «За рулем» и ведущие журналисты, определит трех лучших тест-пилотов. Победитель получит автомобиль Omoda S5 . Занявшим второе и третье места достанутся кубки и ценные призы. А еще их захватывающие тест-драйвы опубликуют в журнале «За рулем».

Желаем удачи!

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