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На АВТОВАЗе составили портрет владельца Lada Granta

26% покупателей новых Lada Granta — в возрасте до 35 лет, старше 55 лет – 21%

Согласно исследованию, опубликованному Телеграм-каналом «Поладим с LADA», молодые люди покупают Гранту чаще, чем россияне в возрасте. Но как вообще измерили «молодёжность» автомобиля?

Известно, что на Волжском автозаводе постоянно ведутся исследования рынка, опрашивают клиентов, как состоявшихся, так и будущих. И вот что показывают исследования касательно самой продаваемой модели, то есть Lada Granta.

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Выяснилось, что 26% покупателей новых Грант – в возрасте до 35 лет, а тех, кто старше 55 лет, – 21%.

Правда, и молодые покупатели здесь не такие, как можно было бы себе представить: 73% покупателей Гранты – люди семейные и серьезные.

Поэтому неудивительно, почему они выбрали такой автомобиль. Компактный, но вместительный, с хорошими возможностями для перевозки грузов, путешествий, поездок по не всегда ровным дорогам.

Кстати, каждый третий владелец минимум раз в месяц выезжает на своей Гранте на грунтовки разной степени проходимости. А еще на Грантах часто ездят учащиеся автошкол.

Lada Granta с автоматической коробкой: старт продаж и цены

Три года назад портрет владельца Гранты составило агентство «Автостат». Тогда вышло, что средний возраст владельца нового автомобиля составляет 47 лет, подержанного – 42 года. Из тех, кто покупает Гранту, абсолютное большинство (свыше 70%) – мужчины.

В топ-5 городов, где больше всего покупают новые Гранты, вошли Москва, Тольятти, Санкт-Петербург, Самара и Казань, а авто с пробегом: Тольятти, Махачкала, Самара, Саратов и Владикавказ.

Источник: Телеграм-канал «Поладим с LADA»

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За РулемАлексеева Елена
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 1
09.04.2024
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

-40