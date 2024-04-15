Надежный мотор, крепкий кузов, огромный багажник — отличный седан за 800 т.р.

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать надежную Skoda Octavia с пробегом

Хороший автомобиль с пробегом за сумму менее миллиона рублей – это все еще реально. Эксперт «За рулем» Александр Виноградов в своем новом материале делает обзор четырех автомобилей с разными типами кузова – если грамотно подойти к выбору, все эти машины прослужат еще очень долго.

Краска кузова Skoda Octavia стойкая, а вот фары могут помутнеть

Один из вариантов – это, конечно же, Skoda Octavia второго поколения (A5). За 800 тысяч рублей у вас окажется модель последних лет выпуска, 2012-2013. Некоторые вещи потребуют вашего особенного внимания.

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Большая часть автомобилей – с атмосферным двигателем BSE 1.6 мощностью 102 л.с. И это оптимальный вариант. Динамику с этим мотором нельзя назвать выдающейся, зато с надежностью – полный порядок. Главное, не забывать менять ремень ГРМ каждые 90 тысяч км. И лучше после покупки сделать это в любом случае, ибо, если ремень оборвется, у мотора погнет клапаны.

Остальных двигателей, в том числе и турбомоторов поколения ЕА111, лучше избегать, хотя динамика у них куда веселее. Самые надежные коробки – это механическая и шестиступенчатый автомат Aisin TF-60SN. Робот DSG встречается только с турбомоторами.

В ходовой первыми, на 100-120 тысячах км, сдаются втулки и стойки стабилизатора. Чуть дольше ходят ступичные подшипники и передние шаровые опоры. Последние меняются отдельно, так как прикручены к рычагам болтами.

Салон очень качественный, вид сохраняет долго

А какие еще хорошие варианты семейного автомобиля доступны за 800 тысяч рублей? Изучите весь список!