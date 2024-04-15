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Надежный мотор, крепкий кузов, огромный багажник — отличный седан за 800 т.р.

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать надежную Skoda Octavia с пробегом

Хороший автомобиль с пробегом за сумму менее миллиона рублей – это все еще реально. Эксперт «За рулем» Александр Виноградов в своем новом материале делает обзор четырех автомобилей с разными типами кузова – если грамотно подойти к выбору, все эти машины прослужат еще очень долго.

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Краска кузова Skoda Octavia стойкая, а вот фары могут помутнеть
Краска кузова Skoda Octavia стойкая, а вот фары могут помутнеть

Один из вариантов – это, конечно же, Skoda Octavia второго поколения (A5). За 800 тысяч рублей у вас окажется модель последних лет выпуска, 2012-2013. Некоторые вещи потребуют вашего особенного внимания.

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Большая часть автомобилей – с атмосферным двигателем BSE 1.6 мощностью 102 л.с. И это оптимальный вариант. Динамику с этим мотором нельзя назвать выдающейся, зато с надежностью – полный порядок. Главное, не забывать менять ремень ГРМ каждые 90 тысяч км. И лучше после покупки сделать это в любом случае, ибо, если ремень оборвется, у мотора погнет клапаны.

Остальных двигателей, в том числе и турбомоторов поколения ЕА111, лучше избегать, хотя динамика у них куда веселее. Самые надежные коробки – это механическая и шестиступенчатый автомат Aisin TF-60SN. Робот DSG встречается только с турбомоторами.

В ходовой первыми, на 100-120 тысячах км, сдаются втулки и стойки стабилизатора. Чуть дольше ходят ступичные подшипники и передние шаровые опоры. Последние меняются отдельно, так как прикручены к рычагам болтами.

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Салон очень качественный, вид сохраняет долго

А какие еще хорошие варианты семейного автомобиля доступны за 800 тысяч рублей? Изучите весь список!

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Skoda и «За рулем»
15.04.2024
Фото:Skoda и «За рулем»
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Отзывы о Skoda Octavia (9)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Octavia  2017
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.

Недостатки:

нет

Комментарий:

Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.

+2