Дорогое удовольствие: подсчитаны расходы на владение Lada Granta

НАПИ: 5 лет владения седаном Lada Granta обойдется в 1,1 млн рублей

Согласно исследованию маркетингового агентства НАПИ, стоимость владения седаном Lada Granta в Москве за пять лет равна примерно 1,1 млн рублей. При расчетах за основу был взят средний годовой пробег в 15 тысяч километров, итоговая сумма включает все связанные с эксплуатацией и владением затраты, а также учет потери стоимости авто за пять лет.

Стоимость владения за один километр пробега составила 14,6 рубля. Ежемесячные затраты на содержание машины равны примерно 18,3 тыс. рублей, что в годовом исчислении равняется примерно 219,6 тыс. рублей. При покупке модель Lada Granta в версии Club, которая была объектом исследования, стоила 990 тыс. рублей.

В общую стоимость владения входят расходы на ОСАГО и каско, покупку и замену резины, расходы на бензин согласно заявленному среднему расходу, техобслуживание, текущий ремонт и уплату налогов.

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Источник: Autonews.ru