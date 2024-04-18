Дорогое удовольствие: подсчитаны расходы на владение Lada Granta
Согласно исследованию маркетингового агентства НАПИ, стоимость владения седаном Lada Granta в Москве за пять лет равна примерно 1,1 млн рублей. При расчетах за основу был взят средний годовой пробег в 15 тысяч километров, итоговая сумма включает все связанные с эксплуатацией и владением затраты, а также учет потери стоимости авто за пять лет.
Стоимость владения за один километр пробега составила 14,6 рубля. Ежемесячные затраты на содержание машины равны примерно 18,3 тыс. рублей, что в годовом исчислении равняется примерно 219,6 тыс. рублей. При покупке модель Lada Granta в версии Club, которая была объектом исследования, стоила 990 тыс. рублей.
В общую стоимость владения входят расходы на ОСАГО и каско, покупку и замену резины, расходы на бензин согласно заявленному среднему расходу, техобслуживание, текущий ремонт и уплату налогов.
Ранее «За рулем» сообщал, что состоялся дебют нового седана Volkswagen Passat Pro.
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Источник: Autonews.ru
Отзывы о LADA Granta (20)
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...