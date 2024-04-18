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Дорогое удовольствие: подсчитаны расходы на владение Lada Granta

НАПИ: 5 лет владения седаном Lada Granta обойдется в 1,1 млн рублей

Согласно исследованию маркетингового агентства НАПИ, стоимость владения седаном Lada Granta в Москве за пять лет равна примерно 1,1 млн рублей. При расчетах за основу был взят средний годовой пробег в 15 тысяч километров, итоговая сумма включает все связанные с эксплуатацией и владением затраты, а также учет потери стоимости авто за пять лет.

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Стоимость владения за один километр пробега составила 14,6 рубля. Ежемесячные затраты на содержание машины равны примерно 18,3 тыс. рублей, что в годовом исчислении равняется примерно 219,6 тыс. рублей. При покупке модель Lada Granta в версии Club, которая была объектом исследования, стоила 990 тыс. рублей.

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В общую стоимость владения входят расходы на ОСАГО и каско, покупку и замену резины, расходы на бензин согласно заявленному среднему расходу, техобслуживание, текущий ремонт и уплату налогов.

Ранее «За рулем» сообщал, что состоялся дебют нового седана Volkswagen Passat Pro.

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Источник: Autonews.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:За Рулем«За рулем»
18.04.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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