Не каждый «китаец» на такое способен: Jaecoo J8 покорил Эльбрус

Кроссовер Jaecoo J8 бросил вызов пешему туристу по пути к вершине Эльбруса

В середине апреля компания Chery представила на российском рынке новый кроссовер Jaecoo J8. Чтобы продемонстрировать его впечатляющие внедорожные возможности, бренд решился на смелый эксперимент – гонку по живописным склонам Эльбруса.

Jaecoo J8

Задачей нового Jaecoo J8 стало побить рекорд по скорости восхождения на гору пешком, установленный Виталием Шкелем в 2020 году. Для этого кроссовер должен был подняться с поляны Азау до урочища Джилы-Су, преодолев расстояние около 20 километров.

Для достижения поставленной цели был выбран нестандартный маршрут – экипаж автомобиля двигался по грунтовым и каменистым срезкам, избегая проторенных асфальтированных дорог.

Несмотря на сложные условия и высокие нагрузки, автомобиль Jaecoo J8 успешно справился с поставленной задачей. Он выдержал испытания крутыми склонами, горными реками и каменистыми тропами.

По результатам заезда, кроссовер преодолел основную дистанцию и дополнительные подъемы, связанные с досъемками видеоролика. Как отмечают члены съемочной группы, машина без каких-либо проблем выдержала все дорожные испытания.

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Источник: Jaecoo Russia