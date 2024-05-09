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Седельный тягач ЗИЛ и другие советские исполины — в одном видео!

В документальном фильме собрали пять лучших седельных тягачей советской эпохи

Это могло бы быть место для жаркого спора, но если разобраться, в СССР было не так уж много седельных тягачей. Поэтому получившийся список довольно точно отражает действительность и историю грузового автопрома в части разработки седельных тягачей. Уверены, если мы попросим вас перечислить их по пальцам, вы наверняка вспомните МАЗ-504, КАМАЗ-541112...

КрАЗ-258
КрАЗ-258
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
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А вот и нет! Начать следовало бы гораздо более ранними МАЗами «двухсотой» и «трехсотой» серий, знаменитым КрАЗом-258 а также... ЗИЛами!

Этот ЗИЛ-130В1 был разработан, как несложно догадаться, на базе обычного «сто тридцатого». Его выпуск был начат в 1966 году. Машина была рассчитана тащить полуприцеп общим весом до 10,5 тонн. По колесной базе тягач был короче базового бортового грузовика… Машина была весьма интересная, давайте вспомним ее, а также другие прекрасные тягачи советского времени!

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Источник: АВТО ИСТОРИЯ

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Wikimedia
09.05.2024
Фото:Wikimedia
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