Стойкий кузов, крепкая подвеска, богатое оснащение – надежный кроссовер за 2 млн рублей
Есть на российском рынке такой автомобиль – Toyota RAV4. Он очень популярен. В принципе, это действительно добротная машина, но есть один минус – ее популярность задрала ценник до неприличных цифр. За восьмилетний (!) RAV4 сегодня просят 2-3 млн рублей. Иногда даже 4 млн. Причем цена слабо зависит от пробега и комплектации.
Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев советует не прогибаться под массовые веяния и обратить внимание на другие автомобили в этой же ценовой категории. А их немало. Причем зачастую вы можете получить автомобиль выше классом, безопаснее, мощнее и «навороченнее». Яркий пример – Volkswagen Touareg второго поколения.
Мнение специалиста
Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:
– Кузов очень стойкий к коррозии, крепкая подвеска, оснащен богаче, чем RAV4. И главное – никаких роботов и наддувных моторов, кои подпортили многие иные модели VW.
Атмосферник VR6 3.6 (CGRA, 249 л.с.) – сочетание чугунного блока и прямого впрыска. Топливная система скверно реагирует на некачественный бензин, но иных болезней попросту нет. Очень надежен и ходит свыше 400 тысяч км без серьезных вмешательств. Единственно, что многовато кушает – в городе доходит до 20-25 л на сотню км.
Вполне удачен и дизель 3.0 в нескольких модификациях (основные – 204, 245 л.с.). Он менее капризен, чем полностью алюминиевый тойотовский 2.2 на RAV4, и служит чуть не вдвое дольше. Маломощная версия – самая живучая.
МКП на наших Туарегах не встречается, только 8-ступенчатый автомат AL1000 – исходно Aisin TR-80SD, доработанный под конкретные моторы. Терпеливый и с огромным ресурсом.
Главный недостаток Туарега, по сути, – стоимость владения им: жрет много, налоги высокие, расходники и запчасти дорогие. Второстепенный – эпизодически ломаются какие-нибудь мелочи типа замка багажника, датчика уровня топлива и моторчика печки.
Знаменитый Touareg далеко не единственная достойная замена популярному RAV4 более высокого класса. Ознакомиться с остальными можете в данном материале.
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Отзывы о Volkswagen Touareg (2)
Хорошо едет, отличная пневмоподвеска, удобный салон, дизель на одном баке может более 1000 км проехать
Содержание и ремонт не дешевы
В целом правда, но по собственному опыту на дизеле течет не задний сальник кв, а уплотнения крышек, если пробег >150к есть смысл сразу цепь менять (она сзади двигателя), Дизель также требует регулярной чиски впуска после EGR/.Мне также пришлось гидротрансформатор ремонтироватьна пробеге 100к