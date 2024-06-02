Стойкий кузов, крепкая подвеска, богатое оснащение – надежный кроссовер за 2 млн рублей

Эксперт «За рулем» советует рассмотреть Volkswagen Touareg II на вторичке

Есть на российском рынке такой автомобиль – Toyota RAV4. Он очень популярен. В принципе, это действительно добротная машина, но есть один минус – ее популярность задрала ценник до неприличных цифр. За восьмилетний (!) RAV4 сегодня просят 2-3 млн рублей. Иногда даже 4 млн. Причем цена слабо зависит от пробега и комплектации.

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев советует не прогибаться под массовые веяния и обратить внимание на другие автомобили в этой же ценовой категории. А их немало. Причем зачастую вы можете получить автомобиль выше классом, безопаснее, мощнее и «навороченнее». Яркий пример – Volkswagen Touareg второго поколения.

Volkswagen Touareg II

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Кузов очень стойкий к коррозии, крепкая подвеска, оснащен богаче, чем RAV4. И главное – никаких роботов и наддувных моторов, кои подпортили многие иные модели VW.

Атмосферник VR6 3.6 (CGRA, 249 л.с.) – сочетание чугунного блока и прямого впрыска. Топливная система скверно реагирует на некачественный бензин, но иных болезней попросту нет. Очень надежен и ходит свыше 400 тысяч км без серьезных вмешательств. Единственно, что многовато кушает – в городе доходит до 20-25 л на сотню км.

Вполне удачен и дизель 3.0 в нескольких модификациях (основные – 204, 245 л.с.). Он менее капризен, чем полностью алюминиевый тойотовский 2.2 на RAV4, и служит чуть не вдвое дольше. Маломощная версия – самая живучая.

МКП на наших Туарегах не встречается, только 8-ступенчатый автомат AL1000 – исходно Aisin TR-80SD, доработанный под конкретные моторы. Терпеливый и с огромным ресурсом.

Главный недостаток Туарега, по сути, – стоимость владения им: жрет много, налоги высокие, расходники и запчасти дорогие. Второстепенный – эпизодически ломаются какие-нибудь мелочи типа замка багажника, датчика уровня топлива и моторчика печки.

Volkswagen Touareg II

Знаменитый Touareg далеко не единственная достойная замена популярному RAV4 более высокого класса. Ознакомиться с остальными можете в данном материале.