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Президент АВТОВАЗа назвал условие для сохранения низких ценников на Lada

Глава АВТОВАЗа: бюджетные Lada не будут дорожать при условии снижения инфляции

Компания АВТОВАЗ будет иметь возможность не повышать цену бюджетных автомобилей Lada при условии снижения инфляции, сообщил глава предприятия Максим Соколов на ПМЭФ-2024.

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«Надеемся, что меры, предпринимаемые правительством и Центральным банком, будут направлены на снижение инфляции. И если действительно она будет снижаться, может быть и не будет необходимости индексировать в следующие периоды цены на самые бюджетные версии», – сказал Соколов.

АВТОВАЗ представил новую модель Lada Iskra

Ранее стало известно, что до 2030 года АВТОВАЗ намерен представить 12 новых моделей. Об этом рассказал руководитель продуктового маркетинга компании Сергей Корниенко на полях ПМЭФ-24. По его словам, предполагается «запуск в целом 12 новых моделей, в том числе с глубоким рестайлингом сегодняшней продуктовой линейки».

Ранее «За рулем» сообщал, что достойный аналог Hyundai Creta резко подешевел в России.

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Источник: ТАСС

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Петр Ковалев/ТАСС
06.06.2024
Фото:Петр Ковалев/ТАСС
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