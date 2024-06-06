Granta будет жить: АВТОВАЗ рассказал о будущем модели после появления Iskra

АВТОВАЗ отказался от прекращения выпуска Lada Granta, модель получит улучшения

АВТОВАЗ продолжит производство бюджетной модели Lada Granta после появления в линейке новой и более дорогой Lada Iskra, сообщил вице-президент по продажам и маркетингу компании Дмитрий Костромин.

Ранее сообщалось, что АВТОВАЗ снимет с конвейера Lada Granta после выхода новинки. На презентации Iskra на ПМЭФ-2024 Костромин сказал: «План такой был, план пересмотрели. Granta жить будет. Всевозможные улучшения, планы по доработке и оснащению новыми опциями есть».

Lada Granta

Он отметил, что Granta еще долгие годы будет радовать российских покупателей. Рестайлинга модели в ближайшие несколько лет не планируется, пояснил Костромин.

Также стало известно, что АВТОВАЗ намерен представить 12 новых моделей в ближайшие годы, о чем заявил руководитель продуктового маркетинга отечественной автокомпании Сергей Корниенко.

Ранее «За рулем» сообщал, что достойный аналог Hyundai Creta резко подешевел в России.

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Источник: «Известия»