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Granta будет жить: АВТОВАЗ рассказал о будущем модели после появления Iskra

АВТОВАЗ отказался от прекращения выпуска Lada Granta, модель получит улучшения

АВТОВАЗ продолжит производство бюджетной модели Lada Granta после появления в линейке новой и более дорогой Lada Iskra, сообщил вице-президент по продажам и маркетингу компании Дмитрий Костромин.

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Ранее сообщалось, что АВТОВАЗ снимет с конвейера Lada Granta после выхода новинки. На презентации Iskra на ПМЭФ-2024 Костромин сказал: «План такой был, план пересмотрели. Granta жить будет. Всевозможные улучшения, планы по доработке и оснащению новыми опциями есть».

Lada Granta
Lada Granta

АВТОВАЗ представил новую модель Lada Iskra

Он отметил, что Granta еще долгие годы будет радовать российских покупателей. Рестайлинга модели в ближайшие несколько лет не планируется, пояснил Костромин.

Также стало известно, что АВТОВАЗ намерен представить 12 новых моделей в ближайшие годы, о чем заявил руководитель продуктового маркетинга отечественной автокомпании Сергей Корниенко.

Ранее «За рулем» сообщал, что достойный аналог Hyundai Creta резко подешевел в России.

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Источник: «Известия»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
06.06.2024
Фото:АВТОВАЗ
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