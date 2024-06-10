В России появилась новая более дешевая версия грузовика Argo

Компания Sollers начала продажи бензиновой версии грузовика Argo за 1 659 000 рублей

Компания «Соллерс» начала продажи малотоннажного грузовика Sollers Argo с бензиновым мотором. Цена обновленного автомобиля начинается от 2,3 млн рублей, это на 340 тыс. рублей дешевле дизельной версии.

Грузовик оснащен 2-литровым мотором мощностью 136 л.с. (196 Нм) в связке с 5-ступенчатой МКП. У дизельного мотора такого же объема и с такой же мощностью крутящий момент выше (285 Нм), он работает с 6-ступенчатой механикой.

Sollers Agro

Бензиновый Sollers Argo получил кондиционер, круиз-контроль, регулировку рулевой колонки, аудиосистему и прочие опции. В новой версии грузовик доступен со стандартной длиной колесной базы, также есть надстройки (бортовые, промтоварные и изотермические кузова объемом до 12 кубических метров).

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Источник: «Известия»