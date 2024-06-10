Почти как новые, но намного дешевле: цены самых популярных «китайцев» с пробегом

В РФ кроссоверы Geely Coolray и Haval Jolion на вторичке подешевели на ₽600 000

В крупных московских автосалонах продают множество моделей популярных подержанных «китайцев» по ценам значительно дешевле новых аналогичных машин. Так, в салонах без проблем можно найти популярную у россиян модель Geely Coolray с пробегом, разница в цене с новым авто составит около 700 990 руб.

Цена на автомобиль 2022 г. в. с пробегом 79,5 тыс. км начинается от 1,8 млн руб. Машина предлагается в комплектации Flagship, в которую входит светодиодная оптика, датчик света, камера кругового обзора, климат-контроль и прочее.

Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с., работающим в паре с роботизированной коробкой передач. Привод передний.

Что касается нового Geely Coolray, то сейчас в России продают уже следующее поколение этой модели, у нее другой набор комплектаций. Так, топовая версия машины под названием Prestige (по набору опций сопоставима с Flagship) стоит от 2 500 990 руб.

Geely Coolray

В другом столичном автосалоне продают полноприводный Haval Jolion 2022 года с пробегом 79 тыс. км. в комплектации Premium по цене 2 050 000 руб. Что касается новых Jolion, сейчас предлагается новая версия этого авто. Обновленный автомобиль немного изменился внешне. В версии Premium его цена составляет 2 649 000 руб. в полноприводной модификации.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился надежный «кореец» российской сборки дешевле «китайцев».

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Источник: Autonews.ru