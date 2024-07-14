Чем опасно для мотора излишне вязкое масло

Эксперт Колодочкин рассказал, почему в мотор машины не стоит лить вязкое масло

Если в мотор автомобиля заливать вязкое масло, это со временем может привести к его поломке, рассказал эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин. Применение более вязкого масла в исправном моторе тут же выйдет боком, отмечает он в своем материале.

Комментарий эксперта

Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:

Михаил Колодочкин

– Теплопроводность моторного масла невелика. И чем толще масляный слой между поршнем и зеркалом цилиндра, тем сильнее нагревается поршень. При этом он начинает увеличиваться в размерах, вследствие чего резко растет сила трения. Дальше начинается «русская рулетка» – заклинит такой мотор или просто потеряет мощность?

Также из-за увеличенного трения повысится расход бензина, что негативно отразится на окружающей среде.

Если залить излишне вязкое масло в современный движок породы «даунсайзинг», то возрастут потери в узеньких масляных каналах. В связи с большей вязкостью масло будет поступать не вовремя и не в том объеме, который требуется. Итогом будет масляное голодание и капремонт, отмечает специалист.

– А если мотор уже пожилой? Что ж, если в парах трения появились солидные зазоры, то более вязкое масло поможет старичку поездить еще какое-то время, прежде чем отправиться на капремонт или в утиль. Впрочем, турбина при этом не обрадуется: ее износ зачастую носит лавинообразный характер, а применение несанкционированного масла может ускорить этот процесс.

Чтобы автомобиль работал долго и исправно, нужно использовать масло с вязкостью, рекомендованной заводом- изготовителем, подытожил эксперт.

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