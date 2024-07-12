Toyota обновит свой легендарный внедорожник: он станет еще безопаснее

Раскрыты детали о модернизации внедорожника Toyota Land Cruiser 300 2024 года

Появились подробности о грядущей модернизации внедорожника Toyota Land Cruiser 300 2024 года. Автомобиль лишится мультимедиа с поддержкой CD- и DVD-дисков, альтернативой которым станут карты памяти формата MicroSD и интерфейс HDMI.

Также внедорожник получит новейшую версию комплекса ассистентов помощи водителю и безопасности Toyota Safety Sense 3.0 с камерой с увеличенным разрешением, улучшенным радаром и системой распознавания объектов. Обновляться ПО будет по WiFi.

Toyota Land Cruiser 300

Land Cruiser 300 2024 модельного года получит улучшенные интеллектуальный круиз-контроль и систему удержания автомобиля в полосе.

Внешность машины не поменяется, как и силовые агрегаты. При этом ожидается обновление ПО систем управления.

Обновленный внедорожник представят в декабре 2024 года.

Toyota Land Cruiser 300

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Источник: Best Car