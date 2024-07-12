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Toyota обновит свой легендарный внедорожник: он станет еще безопаснее

Раскрыты детали о модернизации внедорожника Toyota Land Cruiser 300 2024 года

Появились подробности о грядущей модернизации внедорожника Toyota Land Cruiser 300 2024 года. Автомобиль лишится мультимедиа с поддержкой CD- и DVD-дисков, альтернативой которым станут карты памяти формата MicroSD и интерфейс HDMI.

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Также внедорожник получит новейшую версию комплекса ассистентов помощи водителю и безопасности Toyota Safety Sense 3.0 с камерой с увеличенным разрешением, улучшенным радаром и системой распознавания объектов. Обновляться ПО будет по WiFi.

Toyota Land Cruiser 300
Toyota Land Cruiser 300

Как в два клика и законно получить доступ к базам ГАИ

Land Cruiser 300 2024 модельного года получит улучшенные интеллектуальный круиз-контроль и систему удержания автомобиля в полосе.

Внешность машины не поменяется, как и силовые агрегаты. При этом ожидается обновление ПО систем управления.

Обновленный внедорожник представят в декабре 2024 года.

Toyota Land Cruiser 300
Toyota Land Cruiser 300

Ранее «За рулем» сообщал, что «Москвич» резко снизил цены на свой самый популярный кроссовер.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Best Car

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

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Ушакова Ирина
Фото:«За рулем»
Количество просмотров 1
12.07.2024
Фото:«За рулем»
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Отзывы о Toyota Land Cruiser ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.

Недостатки:

НЕТ

Комментарий:

В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!

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