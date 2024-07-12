Toyota обновит свой легендарный внедорожник: он станет еще безопаснее
Появились подробности о грядущей модернизации внедорожника Toyota Land Cruiser 300 2024 года. Автомобиль лишится мультимедиа с поддержкой CD- и DVD-дисков, альтернативой которым станут карты памяти формата MicroSD и интерфейс HDMI.
Также внедорожник получит новейшую версию комплекса ассистентов помощи водителю и безопасности Toyota Safety Sense 3.0 с камерой с увеличенным разрешением, улучшенным радаром и системой распознавания объектов. Обновляться ПО будет по WiFi.
Land Cruiser 300 2024 модельного года получит улучшенные интеллектуальный круиз-контроль и систему удержания автомобиля в полосе.
Внешность машины не поменяется, как и силовые агрегаты. При этом ожидается обновление ПО систем управления.
Обновленный внедорожник представят в декабре 2024 года.
Ранее «За рулем» сообщал, что «Москвич» резко снизил цены на свой самый популярный кроссовер.
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Источник: Best Car
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Отзывы о Toyota Land Cruiser ()
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
НЕТ
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!