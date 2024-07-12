170-сильный семейный корейский минивэн с богатым оснащением заметно подешевел

Дилеры привезли в Россию новые минивэны Hyundai Custin по цене от 3,9 млн рублей

Минивэн Hyundai Custin стал доступнее в России. Так, в конце мая его цена начиналась от 4,175 млн рублей, то сейчас она стартует от 3,9 млн рублей. Автомобиль поступает в Россию по альтернативным каналам.

Авто 2024 г. в по такой цене предлагает компания из Владивостока. Комплектация богатая, она включает кожаный салон, парковочные датчики спереди и сзади, климат- и круиз-контроль, цифровую приборную панелью и прочее.

Hyundai Custin

В других городах автомобиль стоит дороже: в Оренбурге он продается за 4,199 млн рублей. В техническом плане все минивэны идентичны. Они оснащены 1,5-литровым бензиновым турбированным мотором мощностью 170 л.с. и 8-ступенчатой АКП.

Hyundai Custin

Ранее «За рулем» сообщал, что «Москвич» резко снизил цены на свой самый популярный кроссовер.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Автоновости дня»