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170-сильный семейный корейский минивэн с богатым оснащением заметно подешевел

Дилеры привезли в Россию новые минивэны Hyundai Custin по цене от 3,9 млн рублей

Минивэн Hyundai Custin стал доступнее в России. Так, в конце мая его цена начиналась от 4,175 млн рублей, то сейчас она стартует от 3,9 млн рублей. Автомобиль поступает в Россию по альтернативным каналам.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
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Авто 2024 г. в по такой цене предлагает компания из Владивостока. Комплектация богатая, она включает кожаный салон, парковочные датчики спереди и сзади, климат- и круиз-контроль, цифровую приборную панелью и прочее.

Hyundai Custin
Hyundai Custin

Как в два клика и законно получить доступ к базам ГАИ

В других городах автомобиль стоит дороже: в Оренбурге он продается за 4,199 млн рублей. В техническом плане все минивэны идентичны. Они оснащены 1,5-литровым бензиновым турбированным мотором мощностью 170 л.с. и 8-ступенчатой АКП.

Hyundai Custin
Hyundai Custin

Ранее «За рулем» сообщал, что «Москвич» резко снизил цены на свой самый популярный кроссовер.

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Источник: «Автоновости дня»

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Ушакова Ирина
Фото:Hyundai
12.07.2024
Фото:Hyundai
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