В России скоро появятся аэротакси

Эксперт рассказал о разработках аэротакси и сроках его появления в России

В течение ближайших 5-10 лет в России могут появиться аэротакси. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» рассказал директор центра «Беспилотные летательные аппараты» МАИ Юрий Бухарев.

Он уточнил, что в настоящее время есть технические и регуляторные вопросы, с решением которых произойдет запуск аэротакси в линейную эксплуатацию.

«Это возможно в ближайшей перспективе – в течение 5-10 лет. При этом нужно понимать, что основные проблемы заключаются именно в части регуляции – сертификации беспилотных воздушных судов для полетов в несегрегированном [не разделенном на зоны – Прим. редакции] воздушном пространстве», – уточнил собеседник издания.

«Ростех» ранее анонсировал переход к активной фазе разработки гибридных двигателей для аэротакси – беспилотных воздушных судов для перевозки грузов и людей в условиях мегаполиса. Ожидается, что это будет механизм, состоящий из силовой электроники, электрических и газотурбинных двигателей, а также электрогенератора и аккумуляторов.

По словам Бухарева, использование гибридной силовой установки в аэротакси повысит надежность аппарата, снизит звуковое воздействие в населенных пунктах, улучшит взлетно-посадочные характеристики, а также повысит экологичность и экономичность.

«Гибридные силовые установки представляют собой симбиоз теплового и электрического двигателей, что позволяет взять лучшее и нивелировать недостатки обоих вариантов. Отмечу, что в гибридной силовой установке без электродвигателей нельзя обойтись, они позволяют упростить всю конструкцию и повышают КПД системы», – подчеркнул эксперт.

После проработки в МАИ перспективных видов аэротакси и разработок необходимой директивной документации предстоят тестирования моделей. Специально для этого возведут грузовой демонстратор, и затем можно переходить к масштабным испытаниям, подытожил Бухарев.

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Источник: Газета.Ru