Названа самая дешевая в обслуживании версия Toyota Camry
Хотите приобрести надежный автомобиль, который не пробьет дыру в вашем кошельке на техобслуживании? Эксперты Hotcars считают, что Toyota Camry 2016 года – отличный кандидат.
Портал Hotcars провел глубокий анализ, основанный на данных о надежности, отзывах владельцев и отчетах J.D. Power и Consumer Reports, и пришел к выводу, что Toyota Camry 2016 года имеет самые низкие расходы на техобслуживание среди всех моделей Toyota Camry. По оценкам экспертов, на протяжении года вам придется потратить всего $365 (32 000 руб.) на обслуживание этой модели.
Несмотря на свою экономичность, Camry 2016 года все же имеет некоторые слабые места. Некоторые владельцы отмечают проблемы с коробкой передач, которые могут проявляться в виде рывков или некорректного переключения. Возможны проблемы с катушкой зажигания, что может привести к пропуску зажигания. Ослабление давления масла – еще одна проблема, которая может возникнуть на Camry 2016 года. В некоторых случаях владельцы сталкиваются с повышенным расходом масла. Также могут возникнуть проблемы с подвеской, которые проявляются шумами при движении по неровным дорогам.
Несмотря на некоторые проблемы, Toyota Camry 2016 года всё же считается автомобилем с низкими затратами на обслуживание. По оценкам Hotcars, за 10 лет вы потратите около $4203 (369 000 руб.) на ремонт и техобслуживание.
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Источник: Hotcars
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Отзывы о Toyota Camry ()
Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.
Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.
Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.