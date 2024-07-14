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Названа самая дешевая в обслуживании версия Toyota Camry

Hotcars: Toyota Camry 2016 года требует наименьших затрат на обслуживание

Хотите приобрести надежный автомобиль, который не пробьет дыру в вашем кошельке на техобслуживании? Эксперты Hotcars считают, что Toyota Camry 2016 года – отличный кандидат.

Портал Hotcars провел глубокий анализ, основанный на данных о надежности, отзывах владельцев и отчетах J.D. Power и Consumer Reports, и пришел к выводу, что Toyota Camry 2016 года имеет самые низкие расходы на техобслуживание среди всех моделей Toyota Camry. По оценкам экспертов, на протяжении года вам придется потратить всего $365 (32 000 руб.) на обслуживание этой модели.

Toyota Camry XV50
Toyota Camry XV50
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Несмотря на свою экономичность, Camry 2016 года все же имеет некоторые слабые места. Некоторые владельцы отмечают проблемы с коробкой передач, которые могут проявляться в виде рывков или некорректного переключения. Возможны проблемы с катушкой зажигания, что может привести к пропуску зажигания. Ослабление давления масла – еще одна проблема, которая может возникнуть на Camry 2016 года. В некоторых случаях владельцы сталкиваются с повышенным расходом масла. Также могут возникнуть проблемы с подвеской, которые проявляются шумами при движении по неровным дорогам.

Интерьер Toyota Camry XV50
Интерьер Toyota Camry XV50

Несмотря на некоторые проблемы, Toyota Camry 2016 года всё же считается автомобилем с низкими затратами на обслуживание. По оценкам Hotcars, за 10 лет вы потратите около $4203 (369 000 руб.) на ремонт и техобслуживание.

Источник: Hotcars

Оценка экспертов лаборатории

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«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Лежнин Роман
Фото:Toyota
14.07.2024
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Camry ()

— Хороший автомобиль, советую брать.
Toyota Camry  2012
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.

Недостатки:

Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.

Комментарий:

Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.

-11