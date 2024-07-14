Названа самая дешевая в обслуживании версия Toyota Camry

Hotcars: Toyota Camry 2016 года требует наименьших затрат на обслуживание

Хотите приобрести надежный автомобиль, который не пробьет дыру в вашем кошельке на техобслуживании? Эксперты Hotcars считают, что Toyota Camry 2016 года – отличный кандидат.

Портал Hotcars провел глубокий анализ, основанный на данных о надежности, отзывах владельцев и отчетах J.D. Power и Consumer Reports, и пришел к выводу, что Toyota Camry 2016 года имеет самые низкие расходы на техобслуживание среди всех моделей Toyota Camry. По оценкам экспертов, на протяжении года вам придется потратить всего $365 (32 000 руб.) на обслуживание этой модели.

Toyota Camry XV50

Несмотря на свою экономичность, Camry 2016 года все же имеет некоторые слабые места. Некоторые владельцы отмечают проблемы с коробкой передач, которые могут проявляться в виде рывков или некорректного переключения. Возможны проблемы с катушкой зажигания, что может привести к пропуску зажигания. Ослабление давления масла – еще одна проблема, которая может возникнуть на Camry 2016 года. В некоторых случаях владельцы сталкиваются с повышенным расходом масла. Также могут возникнуть проблемы с подвеской, которые проявляются шумами при движении по неровным дорогам.

Интерьер Toyota Camry XV50

Несмотря на некоторые проблемы, Toyota Camry 2016 года всё же считается автомобилем с низкими затратами на обслуживание. По оценкам Hotcars, за 10 лет вы потратите около $4203 (369 000 руб.) на ремонт и техобслуживание.

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Источник: Hotcars