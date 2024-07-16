Хотите купить свежую иномарку — не вопрос! Рассказываем, во сколько обойдется эта услуга

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Некоторые иномарки до сих пор пользуются спросом у россиян, минимальная цена для заказа конкретной модели из-за рубежа стартует от 2 млн рублей. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» рассказал основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов.
Он подчеркнул, что сейчас выгодно ввозить такие автомобили европейских марок с пробегом, как BMW, Mercedes-Benz, Audi, а также корейские кроссоверы сегмента масс-маркет.
«Автомобили из Германии привозятся несмотря на все препятствия, которые там сейчас есть. Больше всего, конечно, россияне заказывают немецкие машины – BMW, Mercedes-Benz и Audi. Кроссоверов чуть больше, но, в отличие от корейских марок, популярны и седаны – BMW 3 Series и 5 Series, Audi A4, Mercedes-Benz E-Class», – перечислил собеседник издания.
Что касается автомобилей массового сегмента, доставляемых в РФ из-за рубежа, то чаще выбор падает на кроссоверы. При условии доставки из Южной Кореи, в основном это автомобили местных марок Hyundai и Kia, уточняет Рогов.
«Если говорить про Корею, то сейчас тенденция такова, что привозят автомобили с небольшим пробегом (50-60 тыс. км) и в возрасте 3-4 лет. Стартовый бюджет на такую покупку – от 2 млн рублей «под ключ» в Москве», – подытожил эксперт.
Напомним, с 1 апреля 2024 года в России введен новый механизм утильсбора для автомобилей из стран ЕАЭС.
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Источник: gazeta.ru
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