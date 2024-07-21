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Mazda CX-5 2025 вышла на рынок и оказалась дешевле предыдущей модели

Mazda выпустила CX-5 2025, вернув в линейку базовую модель CX-5 2.5 S

Компания Mazda представила обновленную версию своего популярного кроссовера CX-5 2025 модельного года. Новинка, помимо ряда интересных технических решений, приятно удивила ценой, которая оказалась ниже, чем у прошлогодней модели.

Mazda CX-5 2025
Mazda CX-5 2025
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Ключевым фактором снижения стоимости стал возврат базовой комплектации CX-5 2.5 S, которая была убрана из линейки в прошлом году. Теперь эта версия доступна по цене $28 570, что на $730 меньше, чем у прошлогодней модели в комплектации 2.5 S Select.

Несмотря на доступную цену, базовая Mazda CX-5 2.5 S оснащена светодиодными фарами, датчиком дождя и 17-дюймовыми легкосплавными дисками. Салон оснащен тканевыми сиденьями, кожаным рулем, 10,25-дюймовой информационно-развлекательной системой с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а также аудиосистемой с четырьмя динамиками.

Интерьер Mazda CX-5 2025
Интерьер Mazda CX-5 2025

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Кроссовер оснащен множеством систем помощи водителю, включая круиз-контроль с функциями Stop & Go, а также системы Rear Cross Traffic Alert, Rear Seat Alert и Advanced Smart City Brake Support с функцией обнаружения пешеходов. Модель имеет систему мониторинга слепых зон и систему помощи при движении по полосе.

Модель CX-5 2.5 S приводится в движение атмосферным 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 187 л. с. с крутящим моментом 252 Н·м. Он работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и стандартной системой полного привода.

Для тех, кто ищет больше комфорта и технологических возможностей, Mazda предлагает дополнительные комплектации:

  • CX-5 2.5 S Carbon Edition. Эта версия получает беспроводное зарядное устройство для смартфона, а также беспроводное подключение для Android Auto и Apple CarPlay.
  • CX-5 2.5 S Premium Plus. В этой версии добавлены передние и задние датчики парковки, а также система кругового обзора.

Источник: Carscoops

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Лежнин Роман
Фото:Carscoops
Количество просмотров 1
21.07.2024
Фото:Carscoops
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Отзывы о Mazda CX-5 ()

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Mazda CX-5  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Дизайн на большого любителя, хотя цвета интересные.

Недостатки:

Двигатели скайэктив - повышенная степень сжатия, т.е. требовательность к качеству бензина и склонность к детонации, отсюда вопросы по сроку службы двигателя.

Комментарий:

Оцинковки нет, проходимость небольшая, полный привод только в максимуме.

-20