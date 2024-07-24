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В Россию вернулся бюджетный «немец» по цене «китайцев»

В России поступили в продажу новые седаны Audi A3 по цене от 3,3 млн рублей

Новые автомобили Audi A3, которые ввозятся по альтернативным каналам, появились в России. Обычно премиальные немецкие автомобили стоят значительно дороже «китайцев», но тут наблюдается исключение.

Audi A3
Audi A3
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ГИД ПО КАСКО

Новые Audi A3 стоят от 3,28 млн рублей. За эту сумму в России можно купить Chery Tiggo 7 Pro Max, Changan Uni-K, Haval Dargo, Haval F7 и F7x, а также большинство кроссоверов Geely в хороших комплектациях.

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Audi A3 из Китая получила комбинированный кожано-тканевый салон, кожаный мультируль, бесключевой доступ, цифровую приборную панель и прочие опции.

Под капотом автомобиля 150-сильный бензиновый турбомотор TSI объемом 1,4 литра, который работает с 7-ступенчатым роботом. Привод передний.

Интерьер Audi A3
Интерьер Audi A3

Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Audi
Количество просмотров 1
24.07.2024
Фото:Audi
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Отзывы о Audi A3

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