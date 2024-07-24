В Россию вернулся бюджетный «немец» по цене «китайцев»
Новые автомобили Audi A3, которые ввозятся по альтернативным каналам, появились в России. Обычно премиальные немецкие автомобили стоят значительно дороже «китайцев», но тут наблюдается исключение.
Новые Audi A3 стоят от 3,28 млн рублей. За эту сумму в России можно купить Chery Tiggo 7 Pro Max, Changan Uni-K, Haval Dargo, Haval F7 и F7x, а также большинство кроссоверов Geely в хороших комплектациях.
Audi A3 из Китая получила комбинированный кожано-тканевый салон, кожаный мультируль, бесключевой доступ, цифровую приборную панель и прочие опции.
Под капотом автомобиля 150-сильный бензиновый турбомотор TSI объемом 1,4 литра, который работает с 7-ступенчатым роботом. Привод передний.
Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Автоновости дня