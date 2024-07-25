История с гибелью МотоТани в Турции обрастает странными подробностями
С места аварии байкерши МотоТани таинственным образом исчезла видеокамера с ее шлема. Об этом рассказал спутник погибшей россиянки Сергей Хардиков.
Он ехал в одной группе с погибшей в Турции мотогонщицей Татьяной Озолиной, и его версия событий отличается от рассказанной турецким мотоциклистом Онуром Обутом. Согласно турецким СМИ, Обут заявил, что причиной ДТП и гибели Озолиной стала ее ошибка при обгоне фуры.
«Напишу так же, как дал показания полиции. Мы ехали втроем. Таня, Онур и я последним. Что там произошло, я не видел, видел только момент удара. Как Онур тормозит, что встает на переднее колесо, бьет Танин мот в заднюю часть, и они разлетаются по дороге», – написал Хардиков в своем аккаунте в соцсетях.
При этом турецкие СМИ тиражируют информацию со слов Обута, что именно мотоцикл Озолиной врезался сзади в мотоцикл турецкого гонщика. Хардиков, отставший от спутников, якобы подтвердил слова Обута о том, что Озолина неправильно совершила обгон.
«P.S. Камера с мотоцикла Тани исчезла магическим образом. В тот вечер я ее не нашел. Приезжал вчера, сегодня. Но не нашел. Моя камера была разряжена и не писала, так как находилась в аквабоксе и не было возможности заряжать ее на ходу», – написал Хардиков.
Примечательно, что в СМИ до сих пор не появилось ни одной видеозаписи момента аварии.
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Источник: РИА Новости