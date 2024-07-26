В России начались продажи нового Audi Q7
В российских автосалонах начались продажи обновленного Audi Q7. Автомобиль, который был официально представлен в феврале, продавцы привозят на наш рынок по схеме параллельного импорта.
Например, в дилерском центре на востоке города можно приобрести модель с 3,0-литровым бензиновым агрегатом мощностью 340 л.с. Мотор работает совместно с восьмидиапазонным автоматом, 48-вольтовым стартер-генератором и системой полного привода.
Также машину оборудовали пневмоподвеской, которая на высокой скорости опускает кроссовер на 30 мм, а в режиме Lift — поднимает на 60 мм. Стоимость автомобиля составляет 15,5 млн руб.
Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Autonews
Отзывы о Audi Q7 ()
Машинка - космос,истребитель
Один недостаток - жор масла
Дизельный - а не ощущается