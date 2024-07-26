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В России начались продажи нового Audi Q7

В Россию привезли обновленный кроссовер Audi Q7 по параллельному импорту

В российских автосалонах начались продажи обновленного Audi Q7. Автомобиль, который был официально представлен в феврале, продавцы привозят на наш рынок по схеме параллельного импорта.

Audi Q7
Audi Q7

Например, в дилерском центре на востоке города можно приобрести модель с 3,0-литровым бензиновым агрегатом мощностью 340 л.с. Мотор работает совместно с восьмидиапазонным автоматом, 48-вольтовым стартер-генератором и системой полного привода.

Интерьер Audi Q7
Интерьер Audi Q7
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Также машину оборудовали пневмоподвеской, которая на высокой скорости опускает кроссовер на 30 мм, а в режиме Lift — поднимает на 60 мм. Стоимость автомобиля составляет 15,5 млн руб.

Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:Audi
26.07.2024
Фото:Audi
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Отзывы о Audi Q7 ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Audi Q7  2015
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Машинка - космос,истребитель

Недостатки:

Один недостаток - жор масла

Комментарий:

Дизельный - а не ощущается

-2