В России начались продажи нового Audi Q7

В Россию привезли обновленный кроссовер Audi Q7 по параллельному импорту

В российских автосалонах начались продажи обновленного Audi Q7. Автомобиль, который был официально представлен в феврале, продавцы привозят на наш рынок по схеме параллельного импорта.

Audi Q7

Например, в дилерском центре на востоке города можно приобрести модель с 3,0-литровым бензиновым агрегатом мощностью 340 л.с. Мотор работает совместно с восьмидиапазонным автоматом, 48-вольтовым стартер-генератором и системой полного привода.

Интерьер Audi Q7

Также машину оборудовали пневмоподвеской, которая на высокой скорости опускает кроссовер на 30 мм, а в режиме Lift — поднимает на 60 мм. Стоимость автомобиля составляет 15,5 млн руб.

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Источник: Autonews