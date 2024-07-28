Достойная замена для Camry и Passat уже в РФ: замечена первая партия

Седаны Geely Preface замечены на стоянке одного из московских дилеров Geely

В России, где Toyota Camry и Volkswagen Passat уже не представлены, появляется новый игрок – Geely Preface. Седан, претендующий на роль достойного конкурента ушедшим «легендам», уже замечен в Москве на стоянке дилерского центра Geely, что вызвало неподдельный интерес у автолюбителей.

Geely Preface

Geely Preface, приехавший в Россию с бензиновым 2,0-литровым турбомотором, хорошо знаком китайским автолюбителям. Этот двигатель, устанавливаемый в модели Monjaro, Tugella и Atlas, выдает 190 или 238 л. с., в зависимости от комплектации. Трансмиссия – семиступенчатый «робот» с двойным сцеплением или классический восьмиступенчатый автомат Aisin.

Дизайн Preface отражает современные тренды: тонкие фары, новая решетка радиатора с вертикальными хромированными ламелями. В целом, внешность автомобиля очаровывает своей элегантностью и спортивным характером, создавая впечатление солидного и современного седана.

Geely Preface

В салоне Preface встречает элегантная атмосфера и современные технологии. В глаза бросается 13,2-дюймовый мультимедийный дисплей и 10,2-дюймовая цифровая приборная панель. Топовые версии радуют 12-канальной акустической системой, проекционным дисплеем на лобовом стекле, вентиляцией передних сидений и широким спектром электронных помощников водителя.

Автомобиль построен на модульной платформе CMA, разработанной Geely и Volvo, что гарантирует высокий уровень безопасности и комфорта.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Китайские автомобили