Достойная замена для Camry и Passat уже в РФ: замечена первая партия
В России, где Toyota Camry и Volkswagen Passat уже не представлены, появляется новый игрок – Geely Preface. Седан, претендующий на роль достойного конкурента ушедшим «легендам», уже замечен в Москве на стоянке дилерского центра Geely, что вызвало неподдельный интерес у автолюбителей.
Geely Preface, приехавший в Россию с бензиновым 2,0-литровым турбомотором, хорошо знаком китайским автолюбителям. Этот двигатель, устанавливаемый в модели Monjaro, Tugella и Atlas, выдает 190 или 238 л. с., в зависимости от комплектации. Трансмиссия – семиступенчатый «робот» с двойным сцеплением или классический восьмиступенчатый автомат Aisin.
Дизайн Preface отражает современные тренды: тонкие фары, новая решетка радиатора с вертикальными хромированными ламелями. В целом, внешность автомобиля очаровывает своей элегантностью и спортивным характером, создавая впечатление солидного и современного седана.
В салоне Preface встречает элегантная атмосфера и современные технологии. В глаза бросается 13,2-дюймовый мультимедийный дисплей и 10,2-дюймовая цифровая приборная панель. Топовые версии радуют 12-канальной акустической системой, проекционным дисплеем на лобовом стекле, вентиляцией передних сидений и широким спектром электронных помощников водителя.
Автомобиль построен на модульной платформе CMA, разработанной Geely и Volvo, что гарантирует высокий уровень безопасности и комфорта.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Китайские автомобили