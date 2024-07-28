Toyota выпустила новый бюджетный кроссовер за 1,5 млн рублей: что о нем известно?

Представлен субкомпактный бюджетный паркетник Toyota Starlet Cross

Toyota продолжает расширять свой модельный ряд, предлагая доступные решения для разных рынков. На этот раз японский автогигант представил Starlet Cross – субкомпактный кроссовер, созданный на базе популярного в Индии Urban Cruiser Taisor. Несмотря на то, что Starlet Cross, по сути, является переименованным Urban Cruiser Taisor, он получил ряд существенных изменений, направленных на удовлетворение потребностей южноафриканских покупателей.

Toyota Starlet Cross

Внешне Starlet Cross практически идентичен своему индийскому собрату. Он отличается компактными габаритами: длина – 3995 мм, колёсная база – 2520 мм, а дорожный просвет составляет 170 мм. Такой размер делает его удобным для маневрирования в городских условиях и парковки на тесных улицах.

Ключевое отличие Starlet Cross от Urban Cruiser Taisor заключается в силовом агрегате. Вместо маломощных 1.0-литрового турбомотора или 1.2-литрового атмосферника, Starlet Cross получил более мощный 1.5-литровый бензиновый двигатель, развивающий 105 л. с. и 138 Н·м крутящего момента. Он доступен в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач или 4-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Интерьер Toyota Starlet Cross

Starlet Cross предлагается в двух комплектациях. Уже в базовой версии покупатели получат 16-дюймовые литые диски, светодиодную оптику, мультимедийную систему с 7-дюймовым экраном, камеру заднего вида, круиз-контроль и фронтальные подушки безопасности. Более дорогая комплектация может похвастаться 9-дюймовым мультимедийным дисплеем, системой камер кругового обзора, боковыми шторками безопасности, подушками безопасности для пассажиров на задних сиденьях и беспроводной зарядкой для смартфона.

Toyota Starlet Cross доступен в Южной Африке по цене от 300 тысяч рэндов (1,41 млн рублей) за версию с механической коробкой передач и от 322 тысяч рэндов (1,52 млн рублей) за версию с автоматической трансмиссией.

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Источник: Российская газета