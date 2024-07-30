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При покупке внедорожника нужно учесть одно требование — эксперт о покупке SUV

Эксперт Нестеренко рассказал, какой внедорожник из КНР лучше адаптирован в РФ

Что взять вместо «китайца» — в Россию завезли новые модели машин

Российские автовладельцы чаще выбирают для покупки внедорожники, особенно за пределами центральной части России. Они хороши не только для ежедневных поездок, но и для путешествий. Об этом рассказал автоэксперт Народного фронта, и. о. президента Гильдии «Автошколы РФ» Алексей Нестеренко. Рассуждая о том, какой внедорожник выбрать из всего многообразия на рынке, эксперт привел в пример китайские марки, хорошо зарекомендовавшие себя в России.

Chery Tiggo 7 Pro
Chery Tiggo 7 Pro
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«Кто-то сравнивает "китайцев" с очень серьезной внедорожной техникой. С тем же Range Rover сравнивают Haval H9. Неплохо отзываются о полноприводном Chery Tiggo 7 Pro. По отзывам не столько потребителей, сколько автомехаников, марки Chery, Haval, Geely имеют высокое качество. Эти лидеры рынка востребованы», – перечисляет эксперт.

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К тому же у этих моделей почти нет нареканий в части сервисного ремонта, а вот к менее известным маркам приходится долго ждать запчасти, уточняет Нестеренко. У водителя должно быть четкое понимание, для чего ему нужен такой автомобиль. Внедорожник больше подходит для поездок за город, активного образа жизни или для фермерского хозяйства. В условиях мегаполиса будет достаточно полноприводного кроссовера, считает эксперт.

«Можно купить не сильно подержанный импортный внедорожник, но его цена будет, как у нового китайца. Опять же надо смотреть на личные предпочтения. На рынке есть неплохие китайские модели, которые вполне себя оправдывают по проходимости и ремонтоспособности, надежности», – объясняет эксперт.

При этом Нестеренко отмечает, что есть категория автовладельцев, выбирающих исключительно машины европейских брендов, причем даже подержанными. В любом случае, внедорожник является востребованным автомобилем, но перед его покупкой нужно определиться, каким образом он будет использоваться, подытожил Нестеренко.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: transport-news.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:«За рулем»
Количество просмотров 3
30.07.2024
Фото:«За рулем»
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