При покупке внедорожника нужно учесть одно требование — эксперт о покупке SUV

Эксперт Нестеренко рассказал, какой внедорожник из КНР лучше адаптирован в РФ

Российские автовладельцы чаще выбирают для покупки внедорожники, особенно за пределами центральной части России. Они хороши не только для ежедневных поездок, но и для путешествий. Об этом рассказал автоэксперт Народного фронта, и. о. президента Гильдии «Автошколы РФ» Алексей Нестеренко. Рассуждая о том, какой внедорожник выбрать из всего многообразия на рынке, эксперт привел в пример китайские марки, хорошо зарекомендовавшие себя в России.

Chery Tiggo 7 Pro

«Кто-то сравнивает "китайцев" с очень серьезной внедорожной техникой. С тем же Range Rover сравнивают Haval H9. Неплохо отзываются о полноприводном Chery Tiggo 7 Pro. По отзывам не столько потребителей, сколько автомехаников, марки Chery, Haval, Geely имеют высокое качество. Эти лидеры рынка востребованы», – перечисляет эксперт.

К тому же у этих моделей почти нет нареканий в части сервисного ремонта, а вот к менее известным маркам приходится долго ждать запчасти, уточняет Нестеренко. У водителя должно быть четкое понимание, для чего ему нужен такой автомобиль. Внедорожник больше подходит для поездок за город, активного образа жизни или для фермерского хозяйства. В условиях мегаполиса будет достаточно полноприводного кроссовера, считает эксперт.

«Можно купить не сильно подержанный импортный внедорожник, но его цена будет, как у нового китайца. Опять же надо смотреть на личные предпочтения. На рынке есть неплохие китайские модели, которые вполне себя оправдывают по проходимости и ремонтоспособности, надежности», – объясняет эксперт.

При этом Нестеренко отмечает, что есть категория автовладельцев, выбирающих исключительно машины европейских брендов, причем даже подержанными. В любом случае, внедорожник является востребованным автомобилем, но перед его покупкой нужно определиться, каким образом он будет использоваться, подытожил Нестеренко.

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Источник: transport-news.ru