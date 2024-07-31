Аналог Toyota Camry и Kia K5 от Geely представлен в России

Geely анонсировала старт продаж флагманского седана Preface в России

Компания Geely представила в России бизнес-седан Geely Preface. В пресс-службе пояснили, что модель отличается высоким уровнем комфорта и будет доступна для приобретения в официальных дилерских центрах Geely в России в двух комплектациях: Luxury и Flagship.

Длина автомобиля равна 4825 мм, а ширина – 1880 мм, объем багажника составляет 500 литров. Под капотом автомобиля 4-цилиндровый бензиновый двигатель с непосредственным впрыском и турбонаддувом рабочим объемом 2,0 литра, мощностью 200 л. c. с максимальным крутящим моментом 325 Н·м. Он работает в паре с 7-ступенчатой преселективной АКП с двойным «мокрым» сцеплением (7DCT). До «сотни» седан разгоняется за 7,1 с, расход топлива в условном смешанном цикле равен 7,2 л на 100 км.

Geely Preface

Базовая комплектация Luxury включает полный зимний пакет, в который включен, среди прочего, подогрев заднего дивана. Также предусмотрены 17-дюймовые колеса и диодная оптика, экокожа в салоне, двухзонный климат-контроль, система бесключевого доступа, датчики дождя и света и электрорегулировки водительского кресла. Медиасистема будет сопровождаться экранами на 10,2 и 13,2 дюйма, 8 динамиками, камерами кругового обзора и четырьмя USB-портами.

Geely Preface

Максимальная комплектация под названием Flagship подразумевает черные колесные диски на 18 дюймов, кресла с вентиляцией, 12 динамиков и расширенный комплекс водительских ассистентов.

Пока цены и сроки начала продаж Preface в России неизвестны. Компания объявит о них ближе к старту продаж.

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Источник: пресс-служба Geely