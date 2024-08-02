Российские власти взяли паузу в реструктуризации долгов АВТОВАЗа

Власти РФ не стали реструктуризировать долг АВТОВАЗа из-за роста продаж компании

Обсуждение на правительственном уровне возможных шагов по облегчению долговой нагрузки АВТОВАЗа приостановлено из-за роста продаж компании, пишет «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления по взаимодействию с федеральными органами власти АО «АВТОВАЗ» Александра Виноградова.

«Эта тема обсуждалась, и даже было сформировано определенное поручение. Но в итоге все это пока поставлено на паузу, потому что наши финансовые показатели начали выправляться, продажи пошли хорошо», – заявил Виноградов.

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов в 2023 году заявил, что долговая нагрузка компании на тот момент составляла более 100 млрд рублей. Она носит плавающий характер, поскольку какие-то кредитные линии закрываются, какие-то кредитные линии открываются вновь, пояснил президент компании.

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Источник: Интерфакс