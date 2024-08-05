Этот знакомый японский кроссовер обновили и поставляют в России
Рестайлинговый японский кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross теперь можно приобрести в России благодаря параллельному импорту и альтернативным схемам.
Цены на обновленные модели 2023 года начинаются от 3 590 000 рублей на одном из онлайн-классифайдов.
За эту сумму предлагается максимальная версия кроссовера с кожаным интерьером, люком на крыше, легкосплавными дисками, круиз-контролем, мультирулем, двухзонным климат-контролем, парктрониками спереди и сзади, системой бесключевого доступа с кнопкой запуска и медиасистемой, поддерживающей Apple CarPlay и Android Auto, а также светодиодной оптикой и датчиками света и дождя.
Другой экземпляр выставлен на продажу в Воронеже за 3 784 000 рублей на известной автомобильной платформе. Оба автомобиля имеют идентичные технические характеристики и оснащены 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л.с., вариатором и полным приводом.
Дорестайлинговые модели 2022 года также еще доступны на рынке. Судя по размещенным объявлениям на одном из классифайдов, как переднеприводные, так и полноприводные Mitsubishi Eclipse Cross в настоящее время продаются в Подмосковье, Астрахани и Тюмени по цене от 2 695 000 до 3 399 000 рублей.
Недавно эксперт «За рулем» рассказал о плюсах и минусах китайского кроссовера SWM G01, который собирают на «Автоторе». У этого автомобиля итальянские корни и китайская разработка. Подробнее - в нашей публикации.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: «Автоновости дня»
Отзывы о Mitsubishi Eclipse Cross ()
внешне симпатичный, но до продуманности того же Тигуана не дотягивает.
Очень маленький багажник. Пороги прикрыты, но без уплотнителя, так что пыль на брюках все равно будет.
присматривал авто в салоне.