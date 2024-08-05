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Этот знакомый японский кроссовер обновили и поставляют в России

В Россию привезли обновленный Mitsubishi Eclipse Cross за 3,6 млн рублей

Рестайлинговый японский кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross теперь можно приобрести в России благодаря параллельному импорту и альтернативным схемам.

Цены на обновленные модели 2023 года начинаются от 3 590 000 рублей на одном из онлайн-классифайдов.

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За эту сумму предлагается максимальная версия кроссовера с кожаным интерьером, люком на крыше, легкосплавными дисками, круиз-контролем, мультирулем, двухзонным климат-контролем, парктрониками спереди и сзади, системой бесключевого доступа с кнопкой запуска и медиасистемой, поддерживающей Apple CarPlay и Android Auto, а также светодиодной оптикой и датчиками света и дождя.

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Другой экземпляр выставлен на продажу в Воронеже за 3 784 000 рублей на известной автомобильной платформе. Оба автомобиля имеют идентичные технические характеристики и оснащены 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л.с., вариатором и полным приводом.

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Дорестайлинговые модели 2022 года также еще доступны на рынке. Судя по размещенным объявлениям на одном из классифайдов, как переднеприводные, так и полноприводные Mitsubishi Eclipse Cross в настоящее время продаются в Подмосковье, Астрахани и Тюмени по цене от 2 695 000 до 3 399 000 рублей.

Недавно эксперт «За рулем» рассказал о плюсах и минусах китайского кроссовера SWM G01, который собирают на «Автоторе». У этого автомобиля итальянские корни и китайская разработка. Подробнее - в нашей публикации.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Источник: «Автоновости дня»

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Алексеева Елена
Фото:Mitsubishi
Количество просмотров 3255
05.08.2024
Фото:Mitsubishi
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Отзывы о Mitsubishi Eclipse Cross ()

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Mitsubishi Eclipse Cross  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

внешне симпатичный, но до продуманности того же Тигуана не дотягивает.

Недостатки:

Очень маленький багажник. Пороги прикрыты, но без уплотнителя, так что пыль на брюках все равно будет.

Комментарий:

присматривал авто в салоне.

-2