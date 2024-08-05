Точка невозврата: как износ шин может стать причиной поломки автомобиля

Эксперт Стрельбицкий: износ шин может указывать на серьезные проблемы в машине

Износ автомобильных шин может свидетельствовать о различных проблемах транспортного средства, начиная от подвески и заканчивая тормозной системой. Об этом рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

«Так, например, износ по краям протектора может указывать на неправильную регулировку сход-развала, низкое давление в шинах, проблемы с подвеской или рулевым управлением, а также на частую эксплуатацию автомобиля с перегрузом. Износ по центру чаще говорит об эксплуатации автомобиля с повышенным давлением в шинах», – перечислил эксперт.

Ступенчатый износ зачастую возникает при нарушенной балансировке или неисправных амортизаторах, подчеркивает Стрельбицкий. Преждевременный износ шин укажет на проблемы с подвеской, амортизаторами, рулевым управлением, тормозной системой или на неправильную установку колес. Особенно это касается автомобилей, при управлении которых допускается высокий скоростной режим, объяснил эксперт.

В ситуации с повреждением или отслаиванием протектора шин причиной могут быть перегрузки, недостаточное давление в покрышках или агрессивный стиль вождения, предупреждает Стрельбицкий.

«В целом важно понимать, что износ шин не является стопроцентным индикатором неисправности автомобиля, но является первым звонком, что стоит провести диагностику», – констатирует эксперт.

Чтобы определить точную причину износа шин и выявить возможные неисправности в автомобиле, нужно обратиться за помощью к специалистам сервиса для проведения диагностики, резюмировал эксперт.

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Источник: Российская газета