415 л.с., 4х4 и АКП — известна цена нового роскошного седана

На рынке России появился Genesis G90 по цене от 17,9 млн рублей

На российском рынке появились автомобили второго поколения Genesis G90 2024 по цене от 17,9 млн рублей. Модель отличают высокопроизводительная силовая установка и богатое оснащение.

Под капотом Genesis G90 Royal стоит турбированный двигатель объемом 3,5 л, мощностью 415 л.с. и 530 Нм. В сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода седан гарантирует плавное вождение.

Genesis G90

У Genesis G90 достаточно внушительные габариты: 5275х1930х1490 мм. Машину уже предлагали в России в модификации с удлиненной колесной базой. Стоимость такой версии оценивалась не менее чем в 27 млн рублей.

Седан оснащен большим количеством высококлассных функций, включая акустическое ветровое остекление и активную систему шумоподавления. Система пневматической подвески и двадцатидюймовые легкосплавные диски обеспечивают плавную и комфортную езду. Расширенные функции безопасности и удобства включают в себя систему камер по всему кузову, адаптивные фары и функцию автоматического управления дальним светом.

Genesis G90

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Источник: speedme.ru