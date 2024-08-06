415 л.с., 4х4 и АКП — известна цена нового роскошного седана
На российском рынке появились автомобили второго поколения Genesis G90 2024 по цене от 17,9 млн рублей. Модель отличают высокопроизводительная силовая установка и богатое оснащение.
Под капотом Genesis G90 Royal стоит турбированный двигатель объемом 3,5 л, мощностью 415 л.с. и 530 Нм. В сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода седан гарантирует плавное вождение.
У Genesis G90 достаточно внушительные габариты: 5275х1930х1490 мм. Машину уже предлагали в России в модификации с удлиненной колесной базой. Стоимость такой версии оценивалась не менее чем в 27 млн рублей.
Седан оснащен большим количеством высококлассных функций, включая акустическое ветровое остекление и активную систему шумоподавления. Система пневматической подвески и двадцатидюймовые легкосплавные диски обеспечивают плавную и комфортную езду. Расширенные функции безопасности и удобства включают в себя систему камер по всему кузову, адаптивные фары и функцию автоматического управления дальним светом.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: speedme.ru