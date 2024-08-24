Несвоевременная замена этой недорогой детали может убить двигатель

Эксперт Константинов объяснил, как топливный фильтр может сломать мотор

Если вовремя не менять топливный фильтр, можно получить серьезную поломку автомобиля, прежде всего связанную с двигателем, рассказал глава департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов.

Топливный фильтр

Эксперт пояснил, что засоренный фильтр не пропускает достаточное количество бензина к цилиндрам, из-за этого падает мощность. Старый фильтр ограничивает подачу топлива, что затрудняет пуск двигателя. Следствием может стать попадание грязи в сам мотор, что повлечет его поломку, рассказал Константинов.

Не меняя вовремя топливный фильтр, можно получить засор форсунок и поломку топливного насоса, который изнашивается при загрязненном фильтре, подытожил специалист.

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Источник: Газета.Ru