#
Где сэкономить?MIMSПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Больше БЕЛАЗа: показан шагающий экскаватор ЭШ-100/100 массой свыше 10 тысяч тонн
24 августа
Гигантские машины СССР — вот почему у нас так строили!
Больше БЕЛАЗа: показан шагающий экскаватор...
Эти машины россияне страхуют по каско чаще всего
24 августа
Эти машины россияне страхуют по каско чаще всего
СберСтрахование: россияне чаще всего оформляют...
Когда нужно менять машину: перечислены нюансы
24 августа
Когда нужно менять машину: перечислены нюансы
Автоэксперт Болдырев: Сроки владения машиной...

Несвоевременная замена этой недорогой детали может убить двигатель

Эксперт Константинов объяснил, как топливный фильтр может сломать мотор

Если вовремя не менять топливный фильтр, можно получить серьезную поломку автомобиля, прежде всего связанную с двигателем, рассказал глава департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов.

Топливный фильтр
Топливный фильтр
Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Эксперт пояснил, что засоренный фильтр не пропускает достаточное количество бензина к цилиндрам, из-за этого падает мощность. Старый фильтр ограничивает подачу топлива, что затрудняет пуск двигателя. Следствием может стать попадание грязи в сам мотор, что повлечет его поломку, рассказал Константинов.

Реальная проблема современных двигателей: кто виноват и что делать

Не меняя вовремя топливный фильтр, можно получить засор форсунок и поломку топливного насоса, который изнашивается при загрязненном фильтре, подытожил специалист.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Газета.Ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | За рулем
24.08.2024
Фото:Depositphotos | За рулем
Поделиться:
Оцените материал:
0