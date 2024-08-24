Несвоевременная замена этой недорогой детали может убить двигатель
Если вовремя не менять топливный фильтр, можно получить серьезную поломку автомобиля, прежде всего связанную с двигателем, рассказал глава департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов.
Эксперт пояснил, что засоренный фильтр не пропускает достаточное количество бензина к цилиндрам, из-за этого падает мощность. Старый фильтр ограничивает подачу топлива, что затрудняет пуск двигателя. Следствием может стать попадание грязи в сам мотор, что повлечет его поломку, рассказал Константинов.
Не меняя вовремя топливный фильтр, можно получить засор форсунок и поломку топливного насоса, который изнашивается при загрязненном фильтре, подытожил специалист.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Источник: Газета.Ru