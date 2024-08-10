Объявлена крупнейшая отзывная кампания в истории автомобилестроения: что известно

Объявлен отзыв более 50 млн машин, оснащенных опасными подушками безопасности

В автомобильной промышленности разразился крупнейший в истории отзыв, затрагивающий более 51 миллион автомобилей. Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) подтвердило опасения, озвученные ещё в сентябре прошлого года, о том, что некоторые пиропатроны в подушках безопасности являются небезопасными. Это означает, что миллионы автомобилей по всему миру могут иметь потенциально опасные компоненты, угрожающие безопасности водителей и пассажиров.

Проблема кроется в пиропатронах, произведенных компаниями ARC Automotive и Delphi Automotive. Эти компоненты отвечают за срабатывание подушки безопасности в случае аварии. Однако, по данным NHTSA, некоторые пиропатроны оказались некачественно собраны, что может привести к их взрыву при срабатывании. В некоторых случаях загрязнения блокируют вентиляционные отверстия во время процесса сварки, вызывая избыточное давление и, как следствие, неконтролируемый взрыв.

В результате взрыва пиропатрона могут быть выброшены металлические осколки, представляющие серьезную угрозу для водителя и пассажиров. Уже зафиксировано несколько случаев, когда люди получали травмы, а в некоторых случаях даже погибали из-за подобных сбоев. С 2009 года в США и Канаде произошло несколько аварий, связанных с проблемными подушками безопасности, в результате которых семь человек получили ранения, а двое погибли. Ещё одна смерть была зарегистрирована за пределами США.

NHTSA призывает владельцев автомобилей, попадающих под отзыв, связаться с дилером или автопроизводителем для проведения бесплатной замены пиропатронов. В список автомобилей, подлежащих отзыву, входят модели General Motors, Stellantis, Mercedes-Benz, Porsche, Jaguar Land Rover, Maserati, Kia, Hyundai и многих других производителей.

NHTSA дало автопроизводителям и поставщикам 30 дней на предоставление комментариев, но шансы избежать крупномасштабного отзыва выглядят не оптимистично. Вероятность того, что пиропатрон не разорвется при срабатывании, высока, но все же риск присутствует.

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Источник: ITHome