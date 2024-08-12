В России появились новые необычные капотные тягачи из Китая
На рынке грузовиков появилась новая звезда – Shacman Sag Moto Z3, флагманский тягач с капотной компоновкой, который уже успел вызвать интерес у российских перевозчиков. Эта модель выделяется не только своей внешностью, но и впечатляющим набором опций, а также ценой, которая делает ее конкурентоспособной на фоне европейских аналогов.
В эпоху доминирования бескапотных тягачей, Shacman Sag Moto Z3 предлагает альтернативу, возвращая нас к классической капотной компоновке. Это решение не только придает автомобилю узнаваемый и внушительный вид, но и обеспечивает повышенную безопасность водителя в случае лобового столкновения, а также больше пространства в кабине.
Продавец обещает кабину повышенной комфортности с русификацией, постоянным верхним обтекателем, пневмоподвеской водительского кресла, системой контроля «слепых» зон, светодиодными фарами с подсветкой поворотов. Допустимая полная масса автопоезда с тягачом Sag Moto – от 40 до 50 тонн, сцепное устройство расположено на высоте менее 1,1 метра.
Shacman Sag Moto Z3 оснащен американскими двигателями Cummins и коробками передач Eaton. Это обеспечивает высокую надежность и эффективность работы. Под капотом находится 12,5-литровый рядный шестицилиндровый двигатель Cummins мощностью 560 л.с. и крутящим моментом 2600 Нм. Сила передается на заднюю ось через 12-ступенчатый робот Eaton, а 18-тонные ведущие мосты поставляет компания Hande.
Стоимость Shacman Sag Moto Z3 в модификации 4х2 составляет 12 миллионов рублей. Это сравнимо с ценой бескапотных тягачей Mercedes-Benz Actros китайского производства, но значительно дешевле, чем аналогичные модели европейских брендов.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Источник: Avito