Популярный в России пикап получил подготовленную к суровым условиям версию

Great Wall построил внедорожную версию дизельного пикапа Poer

Китайский автопроизводитель Great Wall представил внедорожную версию своего популярного пикапа Poer, расширяя его возможности и делая его более привлекательным для любителей активного отдыха. Новая модификация, получившая название Off-Road, получила серьезные изменения, которые делают ее настоящим внедорожным монстром, способным покорять любые препятствия.

Great Wall Poer Off-Road

По сравнению с базовой моделью Great Wall Poer, Off-Road версия претерпела существенную трансформацию. Глянцевые накладки на колесных арках уступили место черному пластику, создавая более брутальный облик. Противотуманные фары исчезли, уступив место силовому переднему бамперу с лебедкой, придающему автомобилю уверенный вид. Дополняют внедорожный образ шноркель, распорки в кузове и измененный дизайн решетки радиатора.

Great Wall Poer Off-Road

Great Wall Poer Off-Road получил усиленную подвеску с пятирычажной конструкцией заднего моста. Защита днища, грязевые покрышки на антрацитовых дисках и заводской антихром завершают картину серьезного внедорожного автомобиля.

Под капотом у Off-Road версии остался тот же 2,4-литровый дизельный двигатель, развивающий 163 л. с. и 480 Нм крутящего момента. Он сочетается с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода ToD с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.

Новая версия пикапа предлагает новые ездовые режимы, включая «ползучий» режим, который особенно полезен для преодоления сложных участков бездорожья.

Хотя салон пока не показали, ожидается, что он получит камеры кругового обзора, шесть подушек безопасности, кожаные кресла с электроприводом и беспроводную зарядку.

Цены на Great Wall Poer Off-Road пока не объявлены, но ожидается, что он будет дороже базовой версии, которая в Китае стоит 148 800 юаней (около 20 800 долларов).

Great Wall Poer Off-Road

В России до сих пор продаются дорестайлинговые версии Poer по цене от 3 249 000 рублей за модель 2023 года с механической коробкой передач. Ожидается, что новая внедорожная версия появится в продаже в России в ближайшее время.

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Источник: CarNewsChina