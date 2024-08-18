Цены на новые Камри рухнули ниже 3 миллионов рублей

Дилеры распродают Toyota Camry XV70 перед приходом нового поколения модели

Стартовая цена Toyota Camry XV70 у казахстанских дилеров снизилась с 17,3 миллиона тенге (3,24 миллиона рублей) до 15,9 миллиона тенге (2,98 миллиона рублей), что составляет внушительные 8%.

Toyota Camry XV70

Причины снижения цен кроются в скором появлении на казахстанском рынке новой Toyota Camry XV80. Представительство Toyota, видимо, стремится распродать оставшиеся на складах экземпляры XV70, произведенные в 2023 году.

Новая Camry XV80, скорее всего, будет представлена в Казахстане до конца года. Есть вероятность, что казахстанская линейка будет отличаться от мировых версий и сохранит классические двигатели. Дело в том, что гибридные версии Camry, популярные на ключевых рынках, пока не пользуются большой популярностью в странах СНГ.

За 15,9 миллионов тенге седан оснащен 2,5-литровым атмосферным двигателем (206 сил, 243 Нм) и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

В базовой комплектации шесть подушек безопасности, светодиодные фары, двухзонный климат-контроль, медиасистема с 9-дюймовым тачскрином, подогрев передних кресел и руля, а также обогрев зеркал.

Однако следует отметить, что салон оборудован тканевой обивкой, двигатель запускается ключом, а круиз-контроль отсутствует.

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Источник: Quto