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Цены на новые Камри рухнули ниже 3 миллионов рублей

Дилеры распродают Toyota Camry XV70 перед приходом нового поколения модели

Стартовая цена Toyota Camry XV70 у казахстанских дилеров снизилась с 17,3 миллиона тенге (3,24 миллиона рублей) до 15,9 миллиона тенге (2,98 миллиона рублей), что составляет внушительные 8%.

Toyota Camry XV70
Toyota Camry XV70
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Причины снижения цен кроются в скором появлении на казахстанском рынке новой Toyota Camry XV80. Представительство Toyota, видимо, стремится распродать оставшиеся на складах экземпляры XV70, произведенные в 2023 году.

177 сил, полный привод, 9,9 секунды до «сотни» – новый белорусский кроссовер

Новая Camry XV80, скорее всего, будет представлена в Казахстане до конца года. Есть вероятность, что казахстанская линейка будет отличаться от мировых версий и сохранит классические двигатели. Дело в том, что гибридные версии Camry, популярные на ключевых рынках, пока не пользуются большой популярностью в странах СНГ.

За 15,9 миллионов тенге седан оснащен 2,5-литровым атмосферным двигателем (206 сил, 243 Нм) и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

В базовой комплектации шесть подушек безопасности, светодиодные фары, двухзонный климат-контроль, медиасистема с 9-дюймовым тачскрином, подогрев передних кресел и руля, а также обогрев зеркал.

Однако следует отметить, что салон оборудован тканевой обивкой, двигатель запускается ключом, а круиз-контроль отсутствует.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Источник: Quto

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Лежнин Роман
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 2
18.08.2024
Фото:
«За рулем»
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Отзывы о Toyota Camry ()

— Хороший автомобиль, советую брать.
Toyota Camry  2012
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.

Недостатки:

Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.

Комментарий:

Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.

-10