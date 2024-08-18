Цены на новые Камри рухнули ниже 3 миллионов рублей
Стартовая цена Toyota Camry XV70 у казахстанских дилеров снизилась с 17,3 миллиона тенге (3,24 миллиона рублей) до 15,9 миллиона тенге (2,98 миллиона рублей), что составляет внушительные 8%.
Причины снижения цен кроются в скором появлении на казахстанском рынке новой Toyota Camry XV80. Представительство Toyota, видимо, стремится распродать оставшиеся на складах экземпляры XV70, произведенные в 2023 году.
Новая Camry XV80, скорее всего, будет представлена в Казахстане до конца года. Есть вероятность, что казахстанская линейка будет отличаться от мировых версий и сохранит классические двигатели. Дело в том, что гибридные версии Camry, популярные на ключевых рынках, пока не пользуются большой популярностью в странах СНГ.
За 15,9 миллионов тенге седан оснащен 2,5-литровым атмосферным двигателем (206 сил, 243 Нм) и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
В базовой комплектации шесть подушек безопасности, светодиодные фары, двухзонный климат-контроль, медиасистема с 9-дюймовым тачскрином, подогрев передних кресел и руля, а также обогрев зеркал.
Однако следует отметить, что салон оборудован тканевой обивкой, двигатель запускается ключом, а круиз-контроль отсутствует.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Quto
Отзывы о Toyota Camry ()
Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.
Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.
Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.