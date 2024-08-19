Хорошо знакомый «японец» заметно подешевел: сколько он стоит сейчас

В РФ поступили в продажу новые Mitsubishi ASX по цене от 2,5 млн рублей

Хорошо знакомый россиянам кроссовер Mitsubishi ASX продолжают привозить в страну по альтернативным схемам. Сейчас в РФ в продаже есть около 20 таких автомобилей по цене от 2,495 млн рублей. В апреле похожий автомобиль стоил 2,85 млн рублей.

За 2,495 млн рублей новый ASX реализует «профессиональный продавец» из Астрахани, предлагающий привезти этот кроссовер под заказ из ОАЭ примерно за 20 дней. Столько стоит полноприводный автомобиль в комплектации Instyle, но в целом для заказа доступна еще более бюджетная версия Smart Guide, а также более дорогие исполнения GLX и GLX Luxury Highline.

Mitsubishi ASX

Дилер из Петербурга предлагает новый ASX в 2 997 070 млн рублей. Самый дорогой и полноприводный вариант продается в Самаре за 3,49 млн рублей. В основном, автомобили продаются в комплектации Instyle, включающей передние и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, предустановленный блок ЭРА-ГЛОНАСС, датчики дождя и света и прочее.

Под капотом у всех кроссоверов 2,0-литровый 150-сильный бензиновый атмосферник, работающий в паре с бесступенчатым вариатором.

Mitsubishi ASX

Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.

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Источник: «Автоновости дня»