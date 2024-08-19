Хорошо знакомый «японец» заметно подешевел: сколько он стоит сейчас
Хорошо знакомый россиянам кроссовер Mitsubishi ASX продолжают привозить в страну по альтернативным схемам. Сейчас в РФ в продаже есть около 20 таких автомобилей по цене от 2,495 млн рублей. В апреле похожий автомобиль стоил 2,85 млн рублей.
За 2,495 млн рублей новый ASX реализует «профессиональный продавец» из Астрахани, предлагающий привезти этот кроссовер под заказ из ОАЭ примерно за 20 дней. Столько стоит полноприводный автомобиль в комплектации Instyle, но в целом для заказа доступна еще более бюджетная версия Smart Guide, а также более дорогие исполнения GLX и GLX Luxury Highline.
Дилер из Петербурга предлагает новый ASX в 2 997 070 млн рублей. Самый дорогой и полноприводный вариант продается в Самаре за 3,49 млн рублей. В основном, автомобили продаются в комплектации Instyle, включающей передние и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, предустановленный блок ЭРА-ГЛОНАСС, датчики дождя и света и прочее.
Под капотом у всех кроссоверов 2,0-литровый 150-сильный бензиновый атмосферник, работающий в паре с бесступенчатым вариатором.
Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: «Автоновости дня»
Отзывы о Mitsubishi ASX ()
Действительно надёжно. Прост в обслуживании своими руками. Не дорогие запчасти и расходники.
Скупая комплектация. Нет дизеля, хотя для Европы есть. Хотелось бы полный привод на ручке и дизель.
Накатал более 120000 км и мне есть, что сказать. Авто нравиться если от него не требовать люксового качества. За всё время ни чего не ломалось. Заменил только стойки на более жёсткие, но это моя хотелка. Классный мотор 1600. Вроде 117 л. с., но везёт хорошо и расход в среднем не более 7,5 литров на 100 км. Только топливо нужно нормальное не палёнку. Мотор сразу звенит и не везёт. Масло не расходует совсем, ни разу не доливал. Тёплая машина. Зимой проблем с запуском не было. В общем доволен.