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Хорошо знакомый «японец» заметно подешевел: сколько он стоит сейчас

В РФ поступили в продажу новые Mitsubishi ASX по цене от 2,5 млн рублей

Хорошо знакомый россиянам кроссовер Mitsubishi ASX продолжают привозить в страну по альтернативным схемам. Сейчас в РФ в продаже есть около 20 таких автомобилей по цене от 2,495 млн рублей. В апреле похожий автомобиль стоил 2,85 млн рублей.

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За 2,495 млн рублей новый ASX реализует «профессиональный продавец» из Астрахани, предлагающий привезти этот кроссовер под заказ из ОАЭ примерно за 20 дней. Столько стоит полноприводный автомобиль в комплектации Instyle, но в целом для заказа доступна еще более бюджетная версия Smart Guide, а также более дорогие исполнения GLX и GLX Luxury Highline.

Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX

150 сил, робот вместо вариатора, крутой салон: популярный кроссовер обновился и почти не подорожал

Дилер из Петербурга предлагает новый ASX в 2 997 070 млн рублей. Самый дорогой и полноприводный вариант продается в Самаре за 3,49 млн рублей. В основном, автомобили продаются в комплектации Instyle, включающей передние и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, предустановленный блок ЭРА-ГЛОНАСС, датчики дождя и света и прочее.

Под капотом у всех кроссоверов 2,0-литровый 150-сильный бензиновый атмосферник, работающий в паре с бесступенчатым вариатором.

Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX

Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Mitsubishi
Количество просмотров 2
19.08.2024
Фото:Mitsubishi
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Отзывы о Mitsubishi ASX ()

— Хороший автомобиль, советую брать.
Mitsubishi ASX  2010
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Действительно надёжно. Прост в обслуживании своими руками. Не дорогие запчасти и расходники.

Недостатки:

Скупая комплектация. Нет дизеля, хотя для Европы есть. Хотелось бы полный привод на ручке и дизель.

Комментарий:

Накатал более 120000 км и мне есть, что сказать. Авто нравиться если от него не требовать люксового качества. За всё время ни чего не ломалось. Заменил только стойки на более жёсткие, но это моя хотелка. Классный мотор 1600. Вроде 117 л. с., но везёт хорошо и расход в среднем не более 7,5 литров на 100 км. Только топливо нужно нормальное не палёнку. Мотор сразу звенит и не везёт. Масло не расходует совсем, ни разу не доливал. Тёплая машина. Зимой проблем с запуском не было. В общем доволен.

+5