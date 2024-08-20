Российский рынок грузовых автомобилей захвачен китайскими брендами

Эксперт Арабаджи: «Китайцев» стало слишком много в сегменте коммерческой техники

В ходе Московского международного форума автомобилестроения IMAF руководитель национального агентства промышленной информации Татьяна Арабаджи отметила, что спрос на грузовые автомобили последние 7 месяцев снижается после бурного всплеска продаж. При этом число новых брендов на российском рынке растет за счет прихода менее известных китайских компаний.

Из РФ ушли все ведущие бренды (европейцы, Бразилия, Япония, Корея и другие), но при этом растет количество представленных новинок. Так, в январе-феврале 2022-го было 32, сейчас уже 50 китайских брендов на рынке, пояснила Арабаджи.

По ее словам, в сегменте коммерческой техники наблюдается избыточный рост количества китайских брендов, а также слишком много дилеров китайских марок. Итогом будет переформатирование рынка, останутся ключевые игроки и ряд китайских брендов с маленькими продажами уйдет, прогнозирует специалист.

При этом массового выхода новых китайских брендов в коммерческом сегменте не будет, считает Арабаджи.

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