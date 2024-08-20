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Российский рынок грузовых автомобилей захвачен китайскими брендами

Эксперт Арабаджи: «Китайцев» стало слишком много в сегменте коммерческой техники

В ходе Московского международного форума автомобилестроения IMAF руководитель национального агентства промышленной информации Татьяна Арабаджи отметила, что спрос на грузовые автомобили последние 7 месяцев снижается после бурного всплеска продаж. При этом число новых брендов на российском рынке растет за счет прихода менее известных китайских компаний.

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Из РФ ушли все ведущие бренды (европейцы, Бразилия, Япония, Корея и другие), но при этом растет количество представленных новинок. Так, в январе-феврале 2022-го было 32, сейчас уже 50 китайских брендов на рынке, пояснила Арабаджи.

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По ее словам, в сегменте коммерческой техники наблюдается избыточный рост количества китайских брендов, а также слишком много дилеров китайских марок. Итогом будет переформатирование рынка, останутся ключевые игроки и ряд китайских брендов с маленькими продажами уйдет, прогнозирует специалист.

При этом массового выхода новых китайских брендов в коммерческом сегменте не будет, считает Арабаджи.

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Ушакова Ирина
Фото:IMAGO/CFOTO
20.08.2024
Фото:IMAGO/CFOTO
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