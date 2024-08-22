В Россию привезли новый автомобиль Toyota: цена и характеристики
Российский дилер привез в страну хэтчбек Toyota Yaris GR 2024 года выпуска с пробегом в 57 км за 6 350 000 рублей. Автомобиль оснащен двигателем 1,6 литра мощностью 272 л.с., МКП. Разгон до «сотни» занимает 5,5 с. Привод полный.
Продавец заявил, что это абсолютно новая машина из Германии, от официального дилера. Автомобиль предлагается в топовой комплектации High Performance. Но что именно в нее входит, не уточняется.
В салоне автомобиля 12,3-дюймовая приборная панель, панель управления с центральным дисплеем на 15 градусов повернута в сторону руля.
Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: «Российская газета»