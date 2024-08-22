В Россию привезли новый автомобиль Toyota: цена и характеристики

В России поступил в продажу новый хэтчбек Toyota Yaris GR за 6,3 млн рублей

Российский дилер привез в страну хэтчбек Toyota Yaris GR 2024 года выпуска с пробегом в 57 км за 6 350 000 рублей. Автомобиль оснащен двигателем 1,6 литра мощностью 272 л.с., МКП. Разгон до «сотни» занимает 5,5 с. Привод полный.

Продавец заявил, что это абсолютно новая машина из Германии, от официального дилера. Автомобиль предлагается в топовой комплектации High Performance. Но что именно в нее входит, не уточняется.

Toyita Yaris GR

В салоне автомобиля 12,3-дюймовая приборная панель, панель управления с центральным дисплеем на 15 градусов повернута в сторону руля.

Toyita Yaris GR

Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.

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Источник: «Российская газета»