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В Россию привезли новый автомобиль Toyota: цена и характеристики

В России поступил в продажу новый хэтчбек Toyota Yaris GR за 6,3 млн рублей

Российский дилер привез в страну хэтчбек Toyota Yaris GR 2024 года выпуска с пробегом в 57 км за 6 350 000 рублей. Автомобиль оснащен двигателем 1,6 литра мощностью 272 л.с., МКП. Разгон до «сотни» занимает 5,5 с. Привод полный.

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ГИД ПО КАСКО

Продавец заявил, что это абсолютно новая машина из Германии, от официального дилера. Автомобиль предлагается в топовой комплектации High Performance. Но что именно в нее входит, не уточняется.

Toyita Yaris GR
Toyita Yaris GR

Дешевле УАЗа и хороши на бездорожье — 2 иномарки на выбор

В салоне автомобиля 12,3-дюймовая приборная панель, панель управления с центральным дисплеем на 15 градусов повернута в сторону руля.

Toyita Yaris GR
Toyita Yaris GR

Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Toyita
Количество просмотров 1
22.08.2024
Фото:Toyita
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